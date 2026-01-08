Lesionados y sancionados del Cruz Azul para enfrentar a León

Cruz Azul deja atrás el tropiezo de pretemporada y, de la mano de sus nuevos refuerzos, se enfoca totalmente en el inicio del Clausura 2026.

Este sábado 10 de enero, La Máquina visita al Club León en el Bajío para disputar la Jornada 1, en un arranque de torneo que presenta luces y sombras para el entrenador Nicolás Larcamón, quien tiene todos los reflectores encima para el debut.

Mientras la afición celebra la posible titularidad de uno de sus nuevos mediocampistas, el cuerpo técnico debe gestionar una alineación condicionada por temas burocráticos y una lista de lesionados de larga duración que se arrastra del semestre anterior.

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Miguel Borja y Palavecino jugarán vs León?

La gran incógnita de la semana se ha resuelto de forma negativa para los intereses celestes. El debut de su fichaje bomba tendrá que esperar.

Miguel Ángel Borja (Baja administrativa): El delantero colombiano ha estado entrenando en la CDMX, pero un tema pendiente con su visa de trabajo impide su inscripción inmediata ante la Liga MX. Larcamón no podrá contar con él para visitar a León; su estreno apunta a la Jornada 2, cuando reciban al Atlas en el Estadio Olímpico Universitario.

Agustín Palavecino (Disponible): La cara opuesta de la moneda. El mediocampista procedente de Necaxa está listo y es casi inminente que tendrá minutos. Pese a iniciar apenas esta semana sus primeros entrenamientos, tiene perfecto conocimiento del futbol mexicano, por lo que se espera que tome las riendas de la creación en sus primeros minutos.

¿Qué jugadores lesionados tiene Cruz Azul?

La enfermería de La Noria sigue siendo un dolor de cabeza. Tres titulares potenciales están descartados con pronósticos reservados o de largo plazo.

Kevin Mier (Baja de larga duración): El arco seguirá defendido por Andrés Gudiño. El colombiano sufrió una fractura de tibia derecha en la fase final del torneo pasado. Su recuperación es lenta y se estima que estará fuera entre cuatro y seis meses.

Jesús Orozco Chiquete (Baja de larga duración): El defensor, pieza clave en la zaga y prospecto de selección, sufrió un daño severo en los ligamentos del tobillo durante las semifinales pasadas. Su regreso a las canchas tardará aproximadamente seis meses.

Andrés Montaño (Baja confirmada): El mediocampista se encuentra en la recta final de su rehabilitación tras la ruptura de ligamento cruzado anterior y meniscos. Aunque su evolución es buena, no estará listo para el debut; se espera su reintegración al grupo entre finales de enero e inicios de febrero.

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Altas médicas en Cruz Azul

Omar Campos: El lateral está disponible. Tras recibir descanso en el amistoso de pretemporada por sobrecarga física, se ha reincorporado a los trabajos y está en condiciones de viajar al Bajío.

Jugadores suspendidos de Cruz Azul vs León

Para el arranque del campeonato, Cruz Azul no reporta jugadores sancionados que deban cumplir castigos pendientes del Apertura 2025, por lo que las bajas responden exclusivamente a la situación médica y los trámites migratorios.

