Lesionados y sancionados del Cruz Azul para enfrentarse a Monterrey

La jornada 8 del Clausura 2026 nos ofrecerá uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada: Monterrey vs. Cruz Azul. El Estadio BBVA será el escenario donde "La Pandilla" busque sacudirse la irregularidad y dar un golpe de autoridad ante una Máquina Celeste que llega encendida.

El Cruz Azul de Nicolás Larcamón, actualmente segundo en la tabla con 16 puntos, viene de quitarle el invicto a las Chivas de Guadalajara, consolidándose como uno de los candidatos más serios al título.

Por su parte, los Rayados de Domènec Torrent atraviesan un momento de presión tras una dolorosa derrota ante Pumas. Ubicados en la novena posición con 10 unidades, los regios necesitan que sus figuras pesen en casa para no rezagarse en la lucha por la clasificación directa.

Este duelo no solo es vital por los puntos, sino que servirá como un ensayo general de alta intensidad, ya que ambos equipos se verán las caras nuevamente en los octavos de final de la Concachampions en apenas unos días.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-MONTERREY | VICTOR CRUZ/GettyImages

El historial reciente inclina la balanza hacia la Noria: en sus últimos diez enfrentamientos, Cruz Azul ha impuesto condiciones con cinco victorias, concediendo apenas tres derrotas y rescatando dos empates ante el conjunto regiomontano.

Lesionados del Cruz Azul para enfrentarse al Monterrey

El cuerpo técnico celeste dispondrá de casi toda su nómina para este encuentro. Las únicas excepciones son el arquero Kevin Mier y el central Jesús Orozco Chiquete, quienes continúan en rehabilitación por lesiones de larga duración; se estima que su regreso ocurra hasta el cierre del torneo o el inicio del próximo.

El resto de la plantilla está a disposición para el partido.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Kevin Mier Lesión en la pierna Descartado Mediados de marzo Jesús Orozco Chiquete Fractura de tobillo Descartado Principios de abril

Suspendidos del Cruz Azul para enfrentarse al Monterrey

El equipo de Nicolás Larcamón llegará al encuentro contra el conjunto regiomontano con plantel completo, ya que no cuenta con jugadores sancionados.

