Lesionados y sancionados del Cruz Azul para enfrentarse a Pumas UNAM

Este sábado 14 de marzo el Club de Fútbol Cruz Azul visitará al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el firme objetivo de aumentar su racha sin perder de nueve juegos consecutivos, pues no caen desde la Jornada 1.

La Máquina Celeste es líder, luego de haber abandonado Ciudad Universitaria y la Angelópolis le ha asentado muy bien. Suman 25 unidades tras 10 fechas. Únicamente tienen una derrrota en la Fecha 1 frente los Panzas Verdes y desde entonces no pierden.

Por su parte, el cuadro auriazul tampoco va tan mal y son quintos de la clasificación con 19 puntos en la misma cantidad de fechas y también, solamente han perdido en una ocasión, hace un par de semanas frente a los bicampeones, los Diablos Rojos.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto celeste para este partido.

El cuerpo técnico cementero contará prácticamente con toda su plantilla a excepción del caso ya conocido de lesión, es decir, el defensa central Orozco Chiquete; mientras que, el arquero colombiano Kevin Mier, quien ya vio actividad con la Sub-21 y apareció en el banquillo de suplente en Concachampions su regreso a las canchas estaría más cercano de los esperado, será cuestión de tiempo para que lo veamos de regreso en la titularidad del equipo.

Desafortunadamente el defensor central mexicano Jesús Orozco Chiquete que se encuentra en rehabilitación podría no volver hasta finales del certamen o principios del siguiente dado que su recuperación no ha sido lo más satisfactoria y ha tenido que dar pasos para atrás, además, el propio Javier Aguirre adelantó que no podrá ser tomado en cuenta para el Mundial 2026.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Jesús Orozoc Chiquete Fractura de tobillo Descartado Principios de abril

Suspendidos del Cruz Azul para enfrentarse a Pumas UNAM

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro universitario por motivos de sanción.

