Lesionados y sancionados de Arsenal y Chelsea para el partido por Premier League

La Premier League tiene su jornada 28 este fin de semana y la misma se cerrará con un duelo estelar: el Arsenal recibe al Chelsea en el Emirates.

Los de Mikel Arteta están punteros de la liga inglesa, aunque un triunfo del Manchester City frente al Leeds podría meterles presión en la lucha por el campeonato. Por su parte, los de Liam Rosenior están a tres puntos de la zona de clasificación a la UEFA Champions League y todos los puntos suman en la ilusión de clasificarse.

Arsenal

Lesionados

Sunderland v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

Tras recuperarse de una dura lesión de rodilla, a Kai Havertz le ha costado alcanzar una buena forma física sufriendo una seguidilla de problemas musculares. El último lo sacó de los partidos ante Brentford, Wolves y Tottenham, aunque podría llegar a ocupar un lugar en el banco frente al Chelsea.

Por su parte, Max Dowman está en el tramo final de la recuperación de su lesión de tobillo y estaría de regreso para la próxima jornada. El que se pierde lo que resta de la temporada es Mikel Merino, que tuvo que ser operado de su pie.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Kai Havertz Lesión muscular En duda 27/02/2026 Max Dowman Lesión en el tobillo Descartado 02/03/2026 Mikel Merino Cirugía en el pie Descartado 01/06/2026

Suspendidos

El equipo de Arteta no tiene a ningún futbolista con sanción disciplinaria para este choque de Premier.

Chelsea

Lesionados

Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025 | Image Photo Agency/GettyImages

La enfermería del equipo de Rosenior está cada vez más nutrida: Marc Cucurella es uno de los titulares que no están a disposición del entrenador por una lesión en el muslo, mientras que el portero Filip Jorgensen, que alternaba con Robert Sánchez, sigue de baja tras una lesión que no ha sido informada.

Dario Essugo fue intervenido quirúrgicamente de su muslo y recién volvería la semana próxima, mientras que todavía falta un mes para que Jamie Gittens se reincorpore a los trabajos. Levi Colwill es baja para lo que queda de la temporada.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Marc Cucurella Lesión en el muslo Descartado Incierta Filip Jorgensen Lesión desconocida Descartado Incierta Dario Essugo Cirugía en el muslo Descartado 01/03/2026 Jamie Gittens Lesión en el muslo Descartado 20/03/2026 Levi Colwill Rotura de ligamento cruzado anterior Descartado 01/06/2026

Suspendidos

Wesley Fofana, por acumulación de tarjetas amarillas, es el único futbolista Blue suspendido para el choque con el Arsenal.