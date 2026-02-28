Lesionados y sancionados de Arsenal y Chelsea para el partido por Premier League
La Premier League tiene su jornada 28 este fin de semana y la misma se cerrará con un duelo estelar: el Arsenal recibe al Chelsea en el Emirates.
Los de Mikel Arteta están punteros de la liga inglesa, aunque un triunfo del Manchester City frente al Leeds podría meterles presión en la lucha por el campeonato. Por su parte, los de Liam Rosenior están a tres puntos de la zona de clasificación a la UEFA Champions League y todos los puntos suman en la ilusión de clasificarse.
Arsenal
Lesionados
Tras recuperarse de una dura lesión de rodilla, a Kai Havertz le ha costado alcanzar una buena forma física sufriendo una seguidilla de problemas musculares. El último lo sacó de los partidos ante Brentford, Wolves y Tottenham, aunque podría llegar a ocupar un lugar en el banco frente al Chelsea.
Por su parte, Max Dowman está en el tramo final de la recuperación de su lesión de tobillo y estaría de regreso para la próxima jornada. El que se pierde lo que resta de la temporada es Mikel Merino, que tuvo que ser operado de su pie.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Kai Havertz
Lesión muscular
En duda
27/02/2026
Max Dowman
Lesión en el tobillo
Descartado
02/03/2026
Mikel Merino
Cirugía en el pie
Descartado
01/06/2026
Suspendidos
El equipo de Arteta no tiene a ningún futbolista con sanción disciplinaria para este choque de Premier.
Chelsea
Lesionados
La enfermería del equipo de Rosenior está cada vez más nutrida: Marc Cucurella es uno de los titulares que no están a disposición del entrenador por una lesión en el muslo, mientras que el portero Filip Jorgensen, que alternaba con Robert Sánchez, sigue de baja tras una lesión que no ha sido informada.
Dario Essugo fue intervenido quirúrgicamente de su muslo y recién volvería la semana próxima, mientras que todavía falta un mes para que Jamie Gittens se reincorpore a los trabajos. Levi Colwill es baja para lo que queda de la temporada.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Marc Cucurella
Lesión en el muslo
Descartado
Incierta
Filip Jorgensen
Lesión desconocida
Descartado
Incierta
Dario Essugo
Cirugía en el muslo
Descartado
01/03/2026
Jamie Gittens
Lesión en el muslo
Descartado
20/03/2026
Levi Colwill
Rotura de ligamento cruzado anterior
Descartado
01/06/2026
Suspendidos
Wesley Fofana, por acumulación de tarjetas amarillas, es el único futbolista Blue suspendido para el choque con el Arsenal.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo