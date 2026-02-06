Lesionados y sancionados de Cruz Azul para enfrentar a Toluca

La Jornada 5 del Clausura 2026 presenta un choque de trenes en la parte alta de la tabla. Cruz Azul viaja al Estado de México para medir fuerzas ante el Toluca, en un duelo que promete sacar chispas por la cercanía en la clasificación.

La Máquina, que marcha como sublíder con 9 puntos, busca defender su posición ante unos Diablos Rojos que, desde el quinto puesto y con 8 unidades, amenazan con rebasarlos; sin embargo, el reto para Larcamón va más allá del rival: deberá gestionar un once inédito ante una serie de bajas administrativas, salidas y suspensiones.

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene Cruz Azul?

El plantel celeste llega al compromiso con ausencias definitivas que no solo afectan este partido, sino la planeación del resto del semestre.

Kevin Mier (Baja definitiva): Una ausencia que pesa en el arco. El portero colombiano no fue oficializado ante la Concacaf y causará baja para este y todos los partidos restantes del torneo, dejando la responsabilidad total en Andrés Gudiño.

Una ausencia que pesa en el arco. El portero colombiano no fue oficializado ante la Concacaf y causará baja para este y todos los partidos restantes del torneo, dejando la responsabilidad total en Andrés Gudiño. Jesús Orozco Chiquete (Baja definitiva): Situación idéntica a la de Mier. El defensor tampoco fue registrado correctamente y no podrá ver actividad en el certamen, mermando las opciones en la zaga central.

Además, a estas ausencias ahora se suma la de Jorge Sánchez, quien ya no será elegible para el cuerpo técnico tras acordarse su salida al fútbol griego con el PAOK Salónica.

Junto al lateral mexicano, otros nombres como Camilo Cándido y Mateusz Bogusz ya están fuera del plantel por sus fichajes confirmados.

Cruz Azul v CR Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025 | Jan Kruger - FIFA/GettyImages

Jugadores suspendidos de Cruz Azul

La disciplina le pasó una factura costosa a La Máquina, dejando un hueco enorme en el eje del ataque.

Gabriel Toro Fernández: El delantero uruguayo vio la tarjeta roja en la fecha anterior. Su expulsión apresura los planes de Larcamón, quien deberá apostar por el debut de Joao Pedro como titular para llenar el vacío de gol en una de las canchas más complicadas de la liga.

