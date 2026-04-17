Lesionados y sancionados de Cruz Azul para enfrentarse a Tijuana

Después de las primeras 15 fechas del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Club de Fútbol Cruz Azul es segundo lugar de la tabla general. Con todo y que acumulan cuatro juegos en fila sin ganar en el certamen doméstico.

Por su cuenta, el Club Tijuana tiene tres triunfos en sus últimos cinco partidos disputados en el torneo.

Mientras el cuadro celeste busca no despegarse del líder en las últimas fechas, a su vez, el cuadro rojinegro tiene la esperanza de poder meterse entre los mejores ocho del certamen para avanzar a la fase final.

Por lo tanto, les compartimos los jugadores lesionados y sancionados del conjunto celeste para este compromiso.

Lesionados del Cruz Azul para enfrentarse a Tijuana

Jesús Orozco no regresará este torneo | Jam Media/GettyImages

El cuerpo técnico cementero contará prácticamente con toda su plantilla a excepción del defensa central Jesús Orozco Chiquete.

El jugador fue visto realizando algunos trabajos físicos en las instalaciones de La Noria la semana pasada.

Pero la realidad es que aún le quedan varias semanas de recuperación intensa, el tratamiento no está ni siquiera a la mitad del camino. El jugador no tendrá actividad este semestre y se prevé que pueda volver a la actividad después del mes de agosto.

Nicolás Ibáñez se lesionó el gemelo | Jam Media/GettyImages

El pasado fin de semana delantero Nicolás Ibáñez abandonó el terreno de juego con evidentes muestras de dolor y Nicolás Larcamón descartó los peores escenarios asegurando que el contratiempo se limitaba a un daño netamente muscular.

Con esta afirmación, el timonel eliminó el terror a una rotura de ligamentos o a una afectación grave en los tendones, ese tipo de lesión catastrófica que usualmente margina a los futbolistas por el resto del campeonato.

Se esperaría la ausencia del atacante en lo que resta del torneo regular y podría regresar para la Liguilla.

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Suspendidos del Cruz Azul para enfrentarse a Tijuana

Piovi está condicionado con cuatro tarjetas amarillas | Jam Media/GettyImages

El cuadro dirigido por Nicolás Larcamón no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro fronterizo por motivos de sanción.

Aunque Gonzalo Piovi ya está condicionado con cuatro tarjetas amarillas, una más y será suspendido un encuentro.

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