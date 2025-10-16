Lesionados y sancionados de Monterrey para enfrentarse a Pumas UNAM

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club Universidad Nacional en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la encomienda de mantenerse dentro de los mejores cuatro equipos de la clasificación general para meterse a la Liguilla de manera directa.

El cuadro visitante por su parte espera impedirlo para quedarse con las tres unidades para mantenerse al menos en zona de Play-In dentro de los mejores 12 equipos del certamen.

Además, el equipo regio tendrá de regreso a sus filas a los juveniles Iker Fimbres y César Bustos que participaron con la selección mexicana en el Mundial Sub-20 Chile 2025. Así como a Germán Berterame tras ir con la selección mexicana a los partidos amistosos de Fecha FIFA.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto regiomontano para este partido.

Germán Berterame tuvo actividad con la selección mexicana | Omar Vega/GettyImages

Lesionados de Monterrey para enfrentarse a Pumas UNAM

Sergio Canales, jugador de #Rayados, cambia el balón por ovoide 🏈 ¡Gol de campo de 45 yardas en el Tec! El español presume pierna en el campo de los Borregos.



📹 IG Sergio Canales pic.twitter.com/xV8O0osCBR — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) October 13, 2025

Buenas noticias para el conjunto albiazul y es que Sergio Canales se perfila para regresar de cara a la Jornada 13, luego de que el español tuviera que ser intervenido por una mala práctica de acupuntura y dejara incertidumbre en el vestidor en la recta final del torneo, Canales podría volver tras compartir su buena recuperación en redes sociales.

El parón de la Fecha FIFA le vino bien al español y podría al menos ser opción en el banquillo del cuerpo técnico para el duelo en casa ante los felinos.

Suspendidos de Monterrey para enfrentarse a Pumas UNAM

Óliver Torres tiene cuatro tarjetas amarillas | Hector Vivas/GettyImages

El conjunto entrenado por Doménec Torrent no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro universitario por motivos de sanción.

El mediocampista español Óliver Torres es el único jugador condicionado que tiene el club con cuatro tarjetas amarillas en lo que va del certamen, en caso de recibir otro cartón preventivo en lo que resta del torneo regular será sancionado con un partido sin jugar.