Lesionados y sancionados de Tigres para enfrentarse a Tijuana

Después de un par de semanas de inactividad, los Tigres de la UANL vuelven a la actividad en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, en donde visitarán en el Estadio Caliente a los Xolos de Tijuana con la mira puesta en sacar un resultado favorecedor para cerrar esta llave en casa.

Si bien los xoloitzcuintles se mantuvieron invictos durante toda esta campaña como locales, sus últimos encuentros contra los felinos no han sido del todo favorecedores y para muestra está el tres por cero que se gestó el 1 de noviembre del 2024 en suelo fronterizo, en el último duelo entre ambos en dicho lugar.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Lesionados de Tigres para enfrentarse a Tijuana

Pareciera que estos días de descanso y de preparación para este duelo de vida o muerte le sentaron de maravilla a los universitarios y es que lograron recuperar a todos sus jugadores, por lo tanto tendrán plantel completo para encarar este duelo.

En pasadas semanas se tenía la duda de cómo llegaría Ángel Correa debido a que presentó molestias físicas, pero ya vio actividad en el duelo amistoso que sostuvieron frente a Alebrijes y hasta tuvo oportunidad de marcar gol.

Suspendidos de Tigres para enfrentarse a Tijuana

En este rubro también los universitarios están limpios para este encuentro de ida de cuartos de final. La última sanción que recibieron fue para Jesús Angulo en el Clásico Regio en contra de los Rayados de Monterrey, misma que le fue invalidada ya que la Federación Mexicana de Futbol decidió que la segunda tarjeta amarilla no tenía sentido acorde a lo que el silbante había marcado en ese momento.