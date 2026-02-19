Lesionados y sancionados de Tigres para enfrentarse al Pachuca

Pareciera que aún es muy temprano en el torneo para poder sacar una calificación real de lo que están haciendo los Tigres de la UANL, quienes este fin de semana se verán las caras contra los Tuzos del Pachuca en búsqueda de tres puntos que los hagan escalar algunas posiciones en la clasificación del Clausura 2026 de la Liga MX.

Y si bien no está siendo el arranque deseado para los felinos, puesto que en casa solo han sacado un triunfo en tres encuentros disputados, pareciera que de la mano de Rodrigo Aguirre y Ángel Correa, podrán sacar dicho barco a flote.

Sin embargo, en esta renovación de plantel, las lesiones han empezado a aparecer en la plantilla dirigida por Guido Pizarro y para este encuentro frente a los hidalguenses, podrían verse mermados de nueva cuenta en la zona baja, ya que uno de sus mejores hombres sigue haciendo trabajos por separado, esto acorde a reportes de diversos medios locales.

🧠⚙️ ¡Se trabaja ya enfocados en nuestro partido de este viernes ante Pachuca en casa! pic.twitter.com/sfd49IW0XK — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 16, 2026

Lesionados de Tigres para enfrentarse al Pachuca

Como ya es sabido, Marco Farfán aún tiene un mes y tal vez un poco más para recuperarse de su operación en el pie derecho, por lo que no estará con el equipo en las semanas venideras, pero a esto se le ha sumado otra baja importante en la zaga defensiva.

Ya estuvo fuera contra el Cruz Azul y todo apunta a que también se perderá el duelo contra el Pachuca. Rómulo es el hombre que desde la semana pasada ha entrenado por separado, revelándose que en la preparación para esta Jornada 7, sigue con trabajos específicos, esto sin todavía haber un parto médico oficial.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Marco Farfán Fractura en el escafoides del pie derecho En recuperación Marzo del 2026 Rómulo Molestia muscular en pierna derecha Bajo observación Segunda mitad de febrero 2026

Suspendidos de Tigres para enfrentarse al Pachuca

Si bien los Tigres no han sido uno de los equipos más limpios del campeonato regular, marchando en la décimo cuarta plaza en el rubro del Fair Play de la Liga MX, para este encuentro no tienen bajas por sanción, así que podrán contar con cuadro completo.

Juan José Purata era el hombre sancionado por los felinos, pero al cumplir su baja contra León y Santos, ya vio minutos contra el Azul y no fue apersonado, caso contrario a Joaquim y Diego Laínez, quienes vieron amarilla en tal encuentro.