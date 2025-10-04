Lesionados y sancionados del Cruz Azul para enfrentarse a Tigres

Cruz Azul enfrentará a Tigres UANL este sábado 4 de octubre en el Estadio Universitario, en un duelo que se perfila como uno de los más emocionantes de la jornada 12 del Apertura 2025. Ambos equipos, la Máquina Celeste y los felinos, son fuertes contendientes al título y ocupan posiciones destacadas en la tabla general.

En sus últimos diez enfrentamientos en la Liga MX, Tigres acumula cuatro victorias, mientras que Cruz Azul registra tres triunfos. Ambos equipos han empatado en tres ocasiones durante este periodo.



En su última visita al Volcán, Cruz Azul cayó 2-1 ante Tigres. En ese partido, correspondiente a la jornada 7 del Clausura 2025, Tigres tomó la delantera con un 2-0 gracias a los goles de Diego Lainez y Joaquim. En el minuto 90+8, Ignacio Rivero anotó el tanto del descuento para los de La Noria



LA MÁQUINA CEMENTERA JUEGA EN MONTERREY. 🚂💙



NOS ENFRENTAMOS A TIGRES EN EL UNIVERSITARIO.



VAMOS POR LOS TRES PUNTOS. pic.twitter.com/dHqyxDQcMI — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 4, 2025

A continuación, te detallamos qué jugadores de Cruz Azul no estarán disponibles para este encuentro debido a lesiones o suspensiones.

Lesionados de Cruz Azul para enfrentarse a Tigres

Andrés Montaño se perderá toda esta temporada tras la lesión sufrida en mayo. El mediocampista se encuentra recuperando de una rotura del ligamento externo de la rodilla.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-LEON | CARL DE SOUZA/GettyImages

Suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse a Tigres

Cruz Azul podrá contar con Jorge Rodarte, quien fue expulsado el fin de semana pasado en el duelo ante Xolos de Tijuana.

El club cementero apeló ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX la expulsión del juvenil y el órgano decidió quitarle la suspensión.

Tijuana v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Otra buena noticia para los cementeros es el regreso de Luka Romero, quien se perdió la jornada pasada debido a una suspensión.

La Máquina Celeste tendrá la baja de otros cuatro jugadores debido a su participación con la selección mexicana en el mundial sub-20.

Los ausentes para esta fecha son Emmanuel Ochoa, Jaziel Mendoza, Mateo Levy y Amaury Morales.