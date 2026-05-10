Lesionados y sancionados del Cruz Azul para enfrentarse al Atlas

Cruz Azul se medirá este sábado 9 de mayo ante el Atlas en la vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El cuadro dirigido por Joel Huiqui se llevó la ida en el Estadio Jalisco por marcador de 3-2 y tiene pie y medio en la siguiente fase del certamen.

Los Zorros buscarán dar la gran sorpresa en el Estadio Azteca, aunque los números no están a su favor. En sus diez encuentros más recientes, la Máquina Celeste suma tres victorias, cuatro empates y tres derrotas.

La última vez que los rojinegros se impusieron como visitante al cuadro cementero fue en el repechaje del Clausura 2023.

A continuación te contamos qué jugadores no participarán en este duelo ya sea por lesión o sanción.

Lesionados del Cruz Azul para enfrentarse al Atlas

Joel Huiqui no podrá contar con algunos futbolistas para este compromiso. Nicolás Ibáñez está descartado para este duelo debido a que sufrió una rotura muscular a mediados de abril.

Cruz Azul v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Otro jugador que no estará disponible para tener minutos este fin de semana es Jesús Orozco Chiquete. El defensa surgido de Chivas se lesionó en diciembre del año pasado y, aunque ya regresó a trabajar con Cruz Azul esta semana, todavía no tendría el alta para jugar hoy.

Finalmente está el caso de Gabriel Fernández. La buena noticia para Huiqui es que el 'Toro' ya estaría recuperado de sus molestias físicas y podría tener minutos ante el Atlas.

Sancionados del Cruz Azul para enfrentarse al Atlas

El Cruz Azul no cuenta con ningún jugador lesionado para recibir este sábado al Atlas en el Estadio Azteca en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026.