Lesionados y sancionados del Cruz Azul para enfrentarse al Querétaro

Querétaro recibirá a Cruz Azul en la penúltima jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los Gallos Blancos ya se encuentran eliminados del torneo, pero buscarán complicarle a la Máquina Celeste en el Estadio Corregidora.

La Máquina Celeste llega a este encuentro en una posición complicada. Si bien los cementeros se ubican en el cuarto lugar de la tabla general con 29 puntos y todavía tienen la posibilidad de terminar como líderes del certamen, en caso de una combinación de resultados, el rendimiento del equipo ha caído drásticamente en las últimas semanas.

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Los dirigidos por Nicolás Larcamón fueron eliminados por el LAFC en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Cruz Azul suma ocho partidos al hilo sin conseguir la victoria en Liga MX y Concachampions (seis empates y dos derrotas).

Su último triunfo en partido oficial fue el pasado 10 de marzo en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf ante Rayados de Monterrey.

A continuación te compartimos qué jugadores de la Máquina no estarán disponibles para el duelo ante Querétaro por lesión o suspensión.

Lesionados del Cruz Azul para enfrentarse al Querétaro

Para este importante duelo, Nicolás Larcamón no podrá contar con dos futbolistas: Jesús Orozco Chiquete y Nicolás Ibáñez.

En el primer caso, el defensa de 24 años sufrió una luxación en el tobillo derecho con daño en ligamentos en diciembre de 2025 durante la semifinal de vuelta ante Tigres. Orozco Chiquete se encuentra en su proceso de recuperación y se espera que pueda regresar a los terrenos de juego en agosto.

En el caso de Ibáñez, el futbolista argentino se lesionó en el partido ante el América el pasado 11 de abril. Al principio se creía que tenía una lesión en el talón de Aquiles, sin embargo, esta se descartó y después se le diagnosticó con una ruptura muscular en la pierna derecha. Aunque la lesión del delantero no es tan grave como se creía, se perderá el resto de la fase regular del torneo y volvería hasta cuartos de final.

Cruz Azul v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Suspendidos del Cruz Azul para enfrentarse al Querétaro

Nicolás Larcamón podrá contar con la mayoría de sus futbolistas para el duelo ante Gallos Blancos. Cruz Azul no cuenta con jugadores suspendidos para esta jornada.