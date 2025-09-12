Lesionados y sancionados del FC Barcelona vs Valencia en la jornada 4 de LaLiga

El FC Barcelona regresa a la acción tras el parón de selecciones con un partido especial: el primero como local de la temporada, aunque con la polémica de disputarse en el Estadi Johan Cruyff en lugar del Camp Nou. Más allá del escenario, Hansi Flick debe lidiar con una enfermería cargada que condiciona la preparación para recibir al Valencia en la jornada 4 de LaLiga.

Lesionados en el FC Barcelona

1. Gavi

RCD Mallorca v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

El joven centrocampista se lesionó de la rodilla, la misma que le ha dejado fuera del parón internacional. El Barça no quiere arriesgar y todo apunta a que su vuelta no se producirá hasta principios de octubre.

2. Alejandro Balde

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El lateral izquierdo sufrió una lesión en los isquiotibiales que lo mantendrá al margen varias semanas. Su regreso está previsto para mediados de octubre, lo que obliga a Flick a reconfigurar el costado izquierdo.

3. Frenkie de Jong

Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

El neerlandés se lesionó durante el parón con su selección y será baja al menos hasta mediados de septiembre. Su ausencia en el centro del campo es una de las más sensibles, dado el peso que tiene en la salida de balón y en el equilibrio del equipo.

4. Marc André Ter Stegen

FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

El guardameta alemán sigue con su recuperación tras operarse de la espalda. El club confía en que pueda volver a los terrenos de juego a finales de septiembre, pero de momento será baja en el duelo ante el Valencia.

Sancionados en el FC Barcelona

El FC Barcelona no tiene ningún sancionado para este partido.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp