Lesionados y sancionados del Manchester City vs Brighton por la jornada 3 de la Premier League 2025/26

La jornada 2 de la Premier League tiene un encuentro que será muy entretenido para todos los fanáticos del fútbol a nivel mundial: el Manchester City visitará al Brighton el domingo desde las 14:00 (hora del este de los Estados Unidos) en el Etihad Stadium.

Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de golear 4-0 al Wolverhampton en Molineux con doblete de Erling Haaland y tantos de Tijjani Reijnders y Rayan Cherki pero tuvo un partido muy flojo ante el Tottenham y fue derrotado por 2-0 con goles de Brennan Johnson y Joao Palhinha.

En la cuarta jornada, el Manchester City deberá recibir al Manchester United en el clásico de la ciudad, ante una crisis severa que siguen viviendo los 'Red Devils' y por su parte, el Brighton visitará al Bournemouth.

Vale recordar que luego de este fin de semana habrá un parate de dos semanas por fecha FIFA, por lo cual el Brighton jugará el sábado 13 de septiembre desde las 10hs (costa este de EEUU) y el domingo 14, el clásico de Manchester a las 11.30hs (costa este de los Estados Unidos).

Manchester City

Lesionados

La enfermería del Etihad está llena de jugadores y muchos de ellos, muy importantes para el armado de Guardiola, ya sea del equipo titular o de aquellos que forman parte de las variantes cotidianas para el entrenador Citizen. Estos futbolistas son Rodri, Savinho, Phill Foden, Gvardiol y Kovacic. Además, no podrá contar con Bettinelli, Kalvin Phillips, Josh Wilson-Esbrand.

Sancionados

El Manchester City no tiene ningún sancionado para el encuentro por la segunda jornada de la Premier League.

