Lesionados y sancionados del Manchester City vs Manchester United por la jornada 4 de la Premier League 2025/26

La cuarta jornada de la Premier League traerá consigo un encuentro imperdible: el Manchester City recibirá en el renovado Etihad Stadium al Manchester United, ambos con la urgencia de darle una alegría a sus respectivos fans. Qué mejor que hacerlo en un derbi, aunque no será nada fácil.

El dueño de casa perdió dos de las tres presentaciones en lo que va de la campaña en el torneo local, y deberá recuperarse lo antes posible antes de arrancar su presentación en la UEFA Champions League. Cabe recordar que viene de una temporada sin sumar trofeos a su vitrina, algo grave para un equipo de tamaño presupuesto.

Por el lado del United, están sufriendo una fuerte crisis y el arranque de la temporada no fue del todo malo en Premier, aunque el golpe de la eliminación de la EFL Cup en la segunda ronda contra el Grimsby Town sigue siendo un trago muy amargo y difícil de digerir para los dirigidos por Ruben Amorim.

Manchester City

Lesionados

La enfermería del Etihad supo estar abarrotada de futbolistas hasta hace un par de semanas, pero gradualmente fueron recuperándose y poniéndose a disposición de Guardiola. Actualmente, Kalvin Phillips, Marcus Bettinelli, Rayan Cherki y Mateo Kovacic son los que permanecen fuera de competencia por lesión.

Sancionados

El Manchester City no tiene ningún sancionado para el encuentro por la cuarta jornada de la Premier League.

Manchester United

Lesionados

El Manchester United tiene a la gran mayoría de su plantel sano, salvo por la excepción del argentino Lisandro Martínez: The Butcher sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior hace algunos meses y todavía trabaja en su recuperación, con la Copa del Mundo del año próximo como objetivo casi excluyente pensando en llegar en plenitud.

Sancionados

El equipo de Ruben Amorim no tiene ningún sancionado para el encuentro por la cuarta jornada de la Premier League

