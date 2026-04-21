Lesionados y sancionados del Monterrey para enfrentarse al Puebla

Rayados de Monterrey vive una de sus peores crisis en mucho tiempo. El conjunto regiomontano cuenta con una de las plantillas más fuertes de toda la Liga MX y uno de los presupuestos más elevados del futbol mexicano, y, aun así, el cuadro blanquiazul quedó eliminado del Clausura 2026 con dos jornadas por disputarse.

El cuadro dirigido de manera interina por Nicolás Sánchez buscará tener un cierre decoroso este semestre. Rayados se encuentra en el puesto 14 de la tabla con 15 puntos en el mismo número de partidos.

Este martes 21 de abril, el Monterrey se medirá ante el Puebla, uno de los equipos más modestos de la Liga MX, el cual está en el puesto 16 de la clasificación, con 13 puntos esta temporada.

El historial entre estas dos escuadras juega a favor de Rayados, quienes suman siete encuentro al hilo sin perder contra el Puebla: con cinco victorias y solamente dos empates. La última vez que el cuadro de La Franja venció a Monterrey fue en el Clausura 2022.

Lesionados del Monterrey para enfrentarse al Puebla

Este martes 21 de abril, Rayados jugará su último partido como local en el Clausura 2026. El partido tiene un sabor especial debido a que este podría ser la última vez que Sergio Canales vista la playera del Monterrey.

Para este duelo, Nicolás Sánchez no podrá contar con Jorge 'Corcho' Rodríguez, quien presenta molestias físicas.

Asimismo, el equipo regiomontano sufrirá la ausencia de Stefan Medina, quien sufre de una molestia en el tobillo y no estaría listo para jugar ante Puebla.

Monterrey v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Los jóvenes canteranos Iker Fimbres y César Bustos no serán considerados para jugar frente a La Franja debido a que presentan molestias físicas.

Finalmente, Anthony Martial no será considerado para este partido. El delantero francés no tiene lesión alguna, pero ha dejado de ser considerado por el cuerpo técnico en el cierre del torneo.

Suspendidos del Monterrey para enfrentarse al Puebla

Rayados de Monterrey no cuenta con jugadores suspendidos para este partido.