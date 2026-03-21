Lesionados y sancionados del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid
Luego de sellar sus respectivas clasificaciones a los cuartos de final de la UEFA Champions League, Real Madrid y Atlético de Madrid se vuelven a encontrar en el derbi de la capital española. Cabe recordar que el encuentro entre ambos de la primera mitad de la temporada acabó con una goleada histórica de los colchoneros por 5-2 en el Metropolitano.
A continuación, repasamos los lesionados y sancionados de cada uno de los equipos.
Lesionados del Real Madrid
La principal novedad del lado merengue pasa por el posible regreso de Jude Bellingham, ya recuperado de la lesión que lo mantuvo alejado de los campos de juego desde inicios de febrero. Este viernes se entrenó junto al resto de sus compañeros y todo hace pensar que podría al menos ocupar un lugar en el banco de los suplentes. Álvaro Carreras es otro que también podría tener minutos en el Bernabéu.
Quien se sumó a la lista de lesionados es Thibaut Courtois, afectado por un desgarro que le impidió finalizar la revancha en Manchester, Dani Ceballos, Alaba, Militao, Rodrygo, Courtois y Mendy, continúan con sus procesos de recuperación.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha de regreso estimada
Rodrygo
Rotura de ligamento cruzado y menisco
Descartado
Incierta
Dani Ceballos
Rotura en el sóleo de la pierna derecha
Descartado
13/04/2026
David Alaba
Lesión en la pantorrilla
Descartado
Incierta
Éder Militao
Lesión muscular en el bíceps femoral
Descartado
31/03/2026
Ferland Mendy
Lesión en el isquio derecho
Descartado
Incierta
Thibaut Courtois
Desgarro
Descartado
08/04/2026
¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?
El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para este partido. Franco Mastantuono llega con cuatro amarillas y deberá cuidarse de ser amonestado para no tener que volver a cumplir una sanción después de su expulsión ante Getafe.
Lesionados del Atlético de Madrid
Jan Oblak, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza son los integrantes de la enfermería colchonera, los dos primeros por problemas musculares y el último por un esguince de tobillo. Marc Pubill, un habitual titular en el equipo de Simeone, no se entrenó por un dolor en las costillas y es duda para el derbi.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Jan Oblak
Lesión muscular
Descartado
Incierta
Pablo Barrios
Lesión muscular
Descartado
10/04/2026
Rodrigo Mendoza
Esguince de tobillo
Descartado
Incierta
Marc Pubill
Problemas en las costillas
En duda
Suspendidos del Atlético de Madrid
El Atlético no tiene jugadores suspendidos para el partido del domingo, pero sí cuatro jugadores que deberán cuidarse por llegar al límite de amarillas: Alexander Sorloth, Johnny Cardoso, Marcos Llorente y Koke.