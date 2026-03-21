Lesionados y sancionados del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

Luego de sellar sus respectivas clasificaciones a los cuartos de final de la UEFA Champions League, Real Madrid y Atlético de Madrid se vuelven a encontrar en el derbi de la capital española. Cabe recordar que el encuentro entre ambos de la primera mitad de la temporada acabó con una goleada histórica de los colchoneros por 5-2 en el Metropolitano.

A continuación, repasamos los lesionados y sancionados de cada uno de los equipos.

Lesionados del Real Madrid

La principal novedad del lado merengue pasa por el posible regreso de Jude Bellingham, ya recuperado de la lesión que lo mantuvo alejado de los campos de juego desde inicios de febrero. Este viernes se entrenó junto al resto de sus compañeros y todo hace pensar que podría al menos ocupar un lugar en el banco de los suplentes. Álvaro Carreras es otro que también podría tener minutos en el Bernabéu.

Quien se sumó a la lista de lesionados es Thibaut Courtois, afectado por un desgarro que le impidió finalizar la revancha en Manchester, Dani Ceballos, Alaba, Militao, Rodrygo, Courtois y Mendy, continúan con sus procesos de recuperación.

Jugador Lesión Estado Fecha de regreso estimada Rodrygo Rotura de ligamento cruzado y menisco Descartado Incierta Dani Ceballos Rotura en el sóleo de la pierna derecha Descartado 13/04/2026 David Alaba Lesión en la pantorrilla Descartado Incierta Éder Militao Lesión muscular en el bíceps femoral Descartado 31/03/2026 Ferland Mendy Lesión en el isquio derecho Descartado Incierta Thibaut Courtois Desgarro Descartado 08/04/2026

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Sports Press Photo/GettyImages

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?

El Real Madrid no cuenta con jugadores suspendidos para este partido. Franco Mastantuono llega con cuatro amarillas y deberá cuidarse de ser amonestado para no tener que volver a cumplir una sanción después de su expulsión ante Getafe.

Franco Mastantuono of Real Madrid CF seen in action during | SOPA Images/GettyImages

Lesionados del Atlético de Madrid

Jan Oblak, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza son los integrantes de la enfermería colchonera, los dos primeros por problemas musculares y el último por un esguince de tobillo. Marc Pubill, un habitual titular en el equipo de Simeone, no se entrenó por un dolor en las costillas y es duda para el derbi.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Jan Oblak Lesión muscular Descartado Incierta Pablo Barrios Lesión muscular Descartado 10/04/2026 Rodrigo Mendoza Esguince de tobillo Descartado Incierta Marc Pubill Problemas en las costillas En duda

Atletico de Madrid v Getafe CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Suspendidos del Atlético de Madrid

El Atlético no tiene jugadores suspendidos para el partido del domingo, pero sí cuatro jugadores que deberán cuidarse por llegar al límite de amarillas: Alexander Sorloth, Johnny Cardoso, Marcos Llorente y Koke.