Lesionados y sancionados del Real Madrid vs Real Sociedad en la jornada 4 de LaLiga

El Real Madrid llega al mes de septiembre con la moral alta tras su gran inicio de curso, pero también con un parte médico cargado. Varias piezas importantes del equipo blanco trabajan en Valdebebas para recuperarse de diferentes lesiones y regresar cuanto antes a la dinámica de Xabi Alonso.

A continuación, repasamos uno por uno los casos de los jugadores que siguen en el dique seco.

Lesionados en el Real Madrid

1. Jude Bellingham

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El inglés sufrió una lesión en el hombro que le obligo a operarse de ello, por lo que le mantiene alejado de los terrenos de juego. Aunque ya se entrena en Valdebebas con ejercicios específicos, no se espera su regreso a la competición hasta principios de octubre. La idea es no arriesgar con una de las estrellas del equipo.

2. Ferland Mendy

Real Madrid C.F. v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First Leg | Diego Souto/GettyImages

El lateral francés cayó por una lesión muscular, pero su evolución ha sido positiva. Ya se encuentra en la recta final de su recuperación y todo apunta a que estará disponible para mediados de septiembre, siendo incluso candidato a entrar en la próxima convocatoria.

3. Eduardo Camavinga

Real Madrid CF v Borussia Dortmund: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025 | Jean Catuffe/GettyImages

El centrocampista francés sufrió una lesión en la espinilla, lo que lo apartó del inicio liguero. Sin embargo, ya ha retomado los entrenamientos en Valdebebas y su vuelta está prevista también para mediados de septiembre, reforzando así la rotación en el mediocampo.

4. Endrick

Real Madrid CF v Borussia Dortmund: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025 | Jean Catuffe/GettyImages

El joven delantero brasileño se lesionó en los isquiotibiales, pero se ha tomado la recuperación con enorme disciplina. Según fuentes del club, llega hasta dos horas antes a entrenar en Valdebebas para trabajar en su puesta a punto. Si todo marcha según lo previsto, volverá a competir a mediados de septiembre, con la ambición de ganarse un sitio en el ataque.

5. Andriy Lunin

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El guardameta ucraniano arrastra molestias en la espalda, aunque su evolución es positiva. El cuerpo técnico confía en poder contar con él en el transcurso de este mismo mes de septiembre, sumando una opción fiable en la portería.

Sancionados en el Real Madrid

El Real Madrid no tiene jugadores sancionados para este partido.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp