Lesionados y sancionados del Inter Miami para enfrentarse al Cincinnati

Este fin de semana continúan los playoffs de la Major League Soccer con las semifinales de conferencia a partido único entre el FC Cincinnati recibiendo al Inter Miami CF.

El conjunto de Fort Lauderdale se metió como tercer lugar de la Conferencia Este y el cuadro de Ohio lo hizo en el segundo sitio, ambos hicieron los mismos 65 puntos, pero los Orange and Blue ganaron el desempate debido a los enfrentamientos directos en la temporada regular.

Estos equipos se toparon dos veces en la campaña en el primer juego el cuadro de Javier Mascherano cayó 3-0 a domicilio por los pupilos de Pat Noonan.

Inter Miami ha podido tener descanso tras una pesada campaña regular | Rich Storry/GettyImages

Y en el segundo compromiso en casa igualaron a cero anotaciones, por lo tanto, el cuadro de las garzas perdió en este criterio de desempate.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto de las garzas para este partido.

Lesionados de Inter Miami para enfrentarse a Cincinnati

David Ruiz ha sufrido varias lesiones esta temporada | Hannah Foslien/GettyImages

El cuadro rosado solamente tiene a un jugador que ha vuelto al trabajo de cancha y que prácticamente no han tenido muchos minutos en la presente temporada, sin embargo, se trata de David Ruiz, se prevé su regreso ya para la siguiente campaña pese a estar en los entrenamientos, luego de haberse lesionado con selección a final del mes de septiembre, además, el jugador hondureño fue recientemente renovado, firmó hasta la temporada 2028 de la MLS, con una opción para 2029.

Por su cuenta, el juvenil argentino Santiago Morales tuvo una lesión de rodilla y su recuperación se estima hasta el mes de diciembre. El dominicano Israel Boatwright tuvo una rotura de ligamento cruzado y su retorno será hasta el próximo año.

Sancionados de Inter Miami para enfrentarse a Cincinnati

Javier Mascherano no tiene jugadores sancionados | Rich Storry/GettyImages

El conjunto entrenado por Javier Mascherano no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de Ohio por motivos de sanción.

Aunque tiene a dos elementos amenazados de sanción en caso de avanzar de ronda, ambos con cuatro tarjetas amarillas acumuladas (Marcelo Weigandt y Noah Allen).

