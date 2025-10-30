Lesionados y sancionados del Inter Miami para enfrentarse al Nashville

Este fin de semana continúan los playoffs de la Major League Soccer con la Primera Ronda de la serie al mejor de 3 entre el Inter Miami CF y Nashville SC.

El conjunto de Fort Lauderdale consiguió el primer triunfo en el partido uno por 3-1 a los pupilos de B. J. Callaghan. De esa manera, el cuadro de Tennessee está obligado a ganar el partido dos para obligar al tercer juego de la serie.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto de las garzas para este partido.

Got a chance to bounce back next Saturday ⚔️



— Nashville SC (@NashvilleSC) October 25, 2025

Lesionados de Inter Miami para enfrentarse a Nashville

Allen Obando ha sido borrado por Mascherano | Chris Arjoon/GettyImages

El cuadro rosado tiene a dos jugadores que han vuelto al trabajo de cancha y que prácticamente no han tenido muchos minutos en la presente temporada, sin embargo, el delantero colombiano Allen Obando todavía presenta un problema muscular, además, termina su cesión a final de la temporada y lo más probable es que regrese a su club debido a que no ha sido del agrado del cuerpo técnico teniendo escasos minutos a principio de temporada.

Orgullo de familia. David Ruiz se queda en casa. 🏠🌴
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2025

En el caso de David Ruiz, se prevé su regresó a principios de noviembre pese a estar en los entrenamientos, luego de haberse lesionado con selección a final del mes de septiembre y el jugador hondureño fue recientemente renovado, firmó hasta la temporada 2028 de la MLS, con una opción para 2029.

Santiago Morales tuvo minutos ante Atlanta antes de su lesión tras el Mundial Sub-20 | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Otros jugadores que están fuera de circulación son el juvenil argentino Santiago Morales tuvo una lesión de rodilla y su recuperación se estima hasta el mes de diciembre. También, el dominicano Israel Boatwright tuvo una rotura de ligamento cruzado y su retorno será hasta el próximo año.

Sancionados de Inter Miami para enfrentarse a Nashville

Javier Mascherano prácticamente dispone de equipo completo | Leonardo Fernandez/GettyImages

El conjunto entrenado por Javier Mascherano no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro amarillo por motivos de sanción.

