Lesionados y sancionados del Monterrey para enfrentarse al Cruz Azul

Rayados de Monterrey recibirá a Cruz Azul en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, este sábado 28 de febrero.El conjunto dirigido por Domenec Torrent ha protagonizado un inicio inesperado en el certamen y actualmente se ubica en la novena posición de la tabla con apenas 10 puntos cosechados en siete fechas.

La paciencia de la directiva albiazul comienza a agotarse y el cuadro regiomontano está obligado a reaccionar de inmediato si no quiere rezagarse en la pelea por los primeros puestos.

Por su parte, Cruz Azul atraviesa un gran momento futbolístico y se ubica en la segunda posición de la tabla general. El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón acumula 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y apenas una derrota en el torneo.

Con estos antecedentes, el enfrentamiento entre ambas escuadras se perfila como el partido más atractivo de la jornada, no solo por el presente que viven, sino por el peso y la exigencia que representan en la Liga MX.

El historial reciente no favorece a Rayados de Monterrey cuando recibe a Cruz Azul en el Gigante de Acero. En los últimos cinco enfrentamientos disputados en la Sultana del Norte, la Máquina Celeste registra tres victorias consecutivas, por apenas dos triunfos del conjunto albiazul.

Lesionados del Monterrey para enfrentarse al Cruz Azul

Stefan Medina se perdió el duelo ante Pumas UNAM en la jornada 7 del Clausura 2026 debido a una lesión en el tobillo derecho.

Hasta el momento, no está claro si el defensor colombiano —quien puede desempeñarse tanto como zaguero central como lateral por derecha— estará en condiciones físicas para reaparecer frente a Cruz Azul.

Anthony Martial es otro de los jugadores que no estará disponible este fin de semana. El delantero francés sufrió una luxación en el hombro el pasado 14 de febrero, durante el encuentro ante Club León, y se estima que permanecerá fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas mientras completa su proceso de recuperación.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Stefan Medina Tobillo derecho Duda Sin determinar Anthony Martial Luxación en el hombro Descartado Meadidos de abril

Suspendidos de Rayados para enfrentarse al Cruz Azul

El equipo dirigido por Domenec Torrent no contará con bajas por suspensión para este compromiso frente al conjunto cementero, ya que ninguno de sus futbolistas está sancionado para el encuentro.

