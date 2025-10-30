Lesionados y suspendidos de Rayados vs Tigres para el Clásico Regio

Estamos a sólo dos jornadas de culminar la fase regular del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, es decir, quedan seis puntos en juego y el Clásico Regio definirá mucho, ya que Rayados es quinto de la clasificación con 30 puntos, mientras Tigres marcha en el segundo lugar con 32 unidades, así que los dos aspiran a poder quedar punteros del campeonato siempre y cuando Toluca no tenga un buen cierre, lo mismo que América y Cruz Azul.

Santiago Mele volvería a la titularidad en el Clásico Regio 🧤🇺🇾 pic.twitter.com/2NDtHlGvau — RG La Deportiva (@rg690) October 27, 2025

Esta nueva edición del Clásico Regio se jugará en el Estadio BBVA, este sábado 1 de noviembre. Monterrey está más urgido de un triunfo, ya que en la pasada jornada fue derrotado 2-0 por Cruz Azul en el Olímpico Universitario, sufriendo la expulsión del español Óliver Torres, pero se espera el retorno del cancerbero uruguayo Santiago Mele y de Fidel Ambriz, así como del defensa Víctor Guzmán, que se recuperó de un virus que lo alejó de la última fecha. Con respecto al cancerbero charrúa, se perdió el choque frente a Juárez por lesión y después le tocó ser suplente ante Cruz Azul, quizá, para cuidarlo y evitar que recayera. En el caso de Ambriz, no participó en los últimos tres compromisos debido a que se lesionó en un entrenamiento previo al duelo contra los Pumas, pero ya estuvo a las órdenes del técnico español Domènec Torrent.

⚠ ATENCIÓN, PANDILLA ⚠



Fidel Ambriz continúa avanzando en su proceso de recuperación. El mediocampista ha comenzado a realizar parte de los ejercicios con el resto del grupo, mostrando una evolución positiva en su estado físico tras el esguince de rodilla que lo mantuvo al… pic.twitter.com/4fItyDbYef — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 28, 2025

Otras de las ausencias será el mundialista sub-20 Iker Fimbres, por una lesión en la rodilla, sin olvidar que Érick Aguirre tiene molestias musculares, faltando si Héctor Moreno será convocado.

¿Qué jugadores tiene lesionados Rayados?

Erick Aguirre – continúa en rehabilitación por problemas musculares.



Iker Fimbres – sigue en recuperación por una lesión en la rodilla.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Rayados?

Óliver Torres es el único castigado de los regios.