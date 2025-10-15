Lesionados y sancionados de Tigres UANL para enfrentarse a Necaxa
El Club Tigres UANL recibirá al Club Necaxa en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el objetivo de regresar dentro de los mejores cuatro equipos del certamen para avanzar a la Liguilla de manera directa.
El cuadro visitante por su parte está pasando por un pésimo momento y es penúltimo de la clasificación, luego de que el semestre pasado hicieron un gran certamen y que precisamente dejarán fuera del torneo al cuadro de Nuevo León. Aun así, buscan poder terminar el torneo de la mejor manera.
Además, el equipo auriazul tendrá de regreso a sus filas al juvenil Diego 'Chicha' Sánchez que participó con la selección mexicana en el Mundial Sub-20 Chile 2025. Así como al extremo Diego Lainez tras ir con la selección mexicana a los partidos amistosos de Fecha FIFA.
A continuación, les dejamos con la información sobre los jugadores lesionados y sancionados del conjunto regiomontano para este partido.
Lesionados de Tigres UANL para enfrentarse a Necaxa
Las buenas noticias para el conjunto de San Nicolas de los Garza es que todo indica que llegarán a la Jornada 13 sin ausencias por lesión y tendrán prácticamente al equipo completo, pues les vino bien el descanso de la intensidad por la actividad internacional y podrán disponer de su plantel a placer.
Suspendidos de Tigres UANL para enfrentarse a Necaxa
El conjunto entrenado por el estratega argentino Guido Pizarro no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro universitario por motivos de sanción.
El único jugador que se encuentra condicionado es el polivalente defensor brasileño, Rômulo Zwarg, que cuenta con cuatro cartones preventivos, por lo que en caso de recibir una tarjeta amarilla más en lo que resta del torneo regular, será sancionado con un partido de suspensión.
