Lesionados y sancionados de Tigres para enfrentar a Santos Laguna

El Estadio Universitario abre sus puertas este viernes para inaugurar la actividad del fin de semana con un duelo norteño de alta tensión. Los Tigres de la UANL reciben a Santos Laguna en la Jornada 5 del Clausura 2026, buscando sacudirse el desgaste tras el empate sin goles ante el Forge FC en la Concachampions.

Los felinos llegan a este compromiso ubicados en la séptima posición de la tabla con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Aunque vienen de un triunfo importante ante León, perdieron a su capitán y goleador por una sanción histórica.

Tigres UANL v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Qué jugadores lesionados tiene Tigres?

Mientras el equipo recupera fondo físico tras la doble competencia, la enfermería mantiene un foco rojo en la zona defensiva que altera la planeación a largo plazo.

Marco Farfán (Baja confirmada): Es la ausencia estructural más sensible. El lateral izquierdo sufrió una fractura en el escafoides del pie derecho, lesión que requirió intervención quirúrgica. Se encuentra en la etapa inicial de su rehabilitación, por lo que está totalmente descartado para este viernes y por un periodo considerable.

Jugadores suspendidos de Tigres vs Santos

La noticia que sacudió la semana en Monterrey no fue una lesión, sino una tarjeta roja. El ataque felino sufre una baja que no se había visto en más de dos décadas de trayectoria.

André-Pierre Gignac: El Bomboro no podrá estar en el campo tras sufrir la primera expulsión de su carrera profesional. El histórico delantero francés vio la tarjeta roja en los instantes finales de la victoria 2-1 sobre León, producto de una doble amonestación. Tras 429 partidos en México con saldo blanco, Gignac deberá cumplir su partido de suspensión.

Leon v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Ficha del partido

Fecha : Viernes 6 de febrero de 2026.

: Viernes 6 de febrero de 2026. Horario : 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México). Sede : Estadio Universitario ("El Volcán").

: Estadio Universitario ("El Volcán"). Transmisión: TV Azteca (Canal 7), FOX One y DAZN.

