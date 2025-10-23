Lesionados y sancionados de Tigres UANL vs Xolos de Tijuana

Durante la semana, Tigres obtuvo un importante triunfo 1-2 sobre Pachuca en el Estadio Hidalgo, gracias a las dianas del argentino Juan Brunetta y Diego Laínez, con lo cual siguió avanzando posiciones en la tabla general del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, apareciendo en la cuarta casilla con 29 unidades.

Lo que dejó el triunfo de #Tigres sobre #Pachuca



👉🏻 Los felinos rompieron una racha de 11 años de no ganar en el Estadio Hidalgo



👉🏻 Brunetta y Lainez marcaron por segundo partido consecutivo, el argentino tiene 8 goles en el certamen



👉🏻 Tigres aseguró su pase la Fase Final… pic.twitter.com/D33qTTxw7e — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) October 23, 2025

No obstante, los regios perdieron por expulsión al mexicoamericano Marco Farfán, luego de recibir la tarjeta roja al minuto 85 por una falta sobre el brasileño Robert Kenedy, tras la intervención del VAR. Del mismo modo, habrá más bajas para los universitarios por acumulación de tarjetas amarillas. Tanto Laínez como el brasileño Rómulo Zwarg no tendrán presencia en la Jornada 15.



Y ahora, el siguiente cotejo de los felinos será contra Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario, este sábado 25 de octubre, y de darse algunas combinaciones, podrían llegar hasta la cima de la tabla general que encabeza Toluca con 32 unidades o al menos igualarlo. Con respecto a los fronterizos, lograron sacarle un punto a los Diablos Rojos al empatar sin goles en casa.

❌ ¡BAJAS PARA TIGRES ANTE XOLOS!



Rômulo Zwarg, Diego Lainez y Marco Farfan NO tendrán actividad para el próximo partido del #Apertura2025 ⚠️



¿Lo positivo? Estarán para el Clásico Regio ✅ pic.twitter.com/kg9EgdJKZq — POSTA Deportes (@POSTADeportes) October 23, 2025

Para este compromiso, el delantero argentino Ángel Correa tendrá que andar con cuidado, ya que si ve otro cartón preventivo se perdería el Clásico Regio contra Rayados en el Estadio BBVA, a celebrarse el siguiente sábado 1 de noviembre.



Uno que no estuvo disponible frente a los Tuzos fue Jesús Angulo, quien no hizo el viaje debido al desgaste físico acumulado por la seguidilla de partidos recientes, sin embargo, se espera que vuelva a la convocatoria contra los Canes Aztecas.

Jesús Angulo no hace el viaje con Tigres a Pachuca debido a una precaución física. ✋🐯



El ‘Stich’ volvería a la convocatoria para la Jornada 15 frente a Tijuana. 🌋



🖊️📷 @alfredotmz / @LegionRegia pic.twitter.com/KiD30KArUh — Legión Regia (@LegionRegia) October 22, 2025

Por último, queda la duda de qué pasará con el delantero Iván ‘Gacelo’ López y Sebastián Córdova, que están en buenas condiciones pero no fueron requeridos por el técnico argentino Guido Pizarro, sobre todo el centrocampista, al que han visto entrenar por separado con otros compañeros que casi no tienen actividad.

Tigres no tiene jugadores lesionados

¿Qué futbolistas tiene sancionados Tigres?

Marco Farfán: recibió el cartón rojo tras una falta sobre Robert Kenedy.



Diego Laínez: se ganó su quinta amarilla al minuto 79 contra Pachuca.



Rómulo Zwarg: se llevó su quinta del campeonato al minuto 90+5.