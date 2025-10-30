Lesionados y suspendidos de Tigres vs Rayados para el Clásico Regio

Estamos a sólo dos jornadas de culminar la fase regular del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, es decir, quedan seis puntos en juego y el Clásico Regio definirá mucho, ya que Rayados es quinto de la clasificación con 30 puntos, mientras Tigres marcha en el segundo lugar con 32 unidades, así que los dos aspiran a poder quedar punteros del campeonato siempre y cuando Toluca no tenga un buen cierre, lo mismo que América y Cruz Azul.

⚽🤴🏻 ¡Se alista 𝑬𝙡 𝙈𝒂́𝙭𝒊𝙢𝒐 𝑮𝙤𝒍𝙚𝒂𝙙𝒐𝙧 𝙚𝒏 𝒍𝙖 𝙃𝒊𝙨𝒕𝙤𝒓𝙞𝒂 𝒅𝙚𝒍 𝑪𝙡𝒂́𝙨𝒊𝙘𝒐 𝑹𝙚𝒈𝙞𝒐! pic.twitter.com/gzBDJSRKwt — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 28, 2025

Esta nueva edición del Clásico Regio se jugará en el Estadio BBVA, este sábado 1 de noviembre. En la pasada fecha, la U de Nuevo León venció 2-0 a Xolos de Tijuana en el Volcán con anotaciones del atacante francés André-Pierre Gignac y el delantero argentino Ángel Correa.



La buena noticia para el técnico argentino Guido Pizarro es que recupera a tres elementos suspendidos: el extremo Diego Laínez, el lateral mexicoamericano Marco Farfán y el pivote brasileño Rómulo Zwarg, quienes son titulares habituales en su esquema.

Sergio Ramos y Ángel Correa se enfrentaron en numerosas ocasiones en el Derby de Madrid, ahora serán rivales en el Clásico Regio 141 ⚽️⚔️⛰️



🔗 https://t.co/avW9AcqsMK pic.twitter.com/dKO4l434YB — AS México (@ASMexico) October 29, 2025

Sin embargo, los que son duda son el delantero argentino Nico Ibáñez y el centrocampista Sebastián Córdova, que ya no ha sido convocado últimamente por simple decisión técnica, entrenado con aquellos que no ven muchos minutos.



Lo que preocupó a muchos aficionados fue que el martes Ángel Correa no trabajó al parejo de sus compañeros, realizando su entrenamiento por separado en el gimnasio, simplemente como medida de precaución, pero por ahora está más que puesto para participar en el Clásico Regio.

¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?

Hasta ahora no hay reportes de lesionados.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Tigres?

No hay castigados en San Nicolás de los Garza, pero Ángel Correa deberá andar con cuidado porque tiene cuatro amarillas y si ve una más podría perderse la última jornada.