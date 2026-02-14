Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentar a Tigres

Luego de atender su compromiso contra el Vancouver FC de Canadá en la vuelta de la Primera Ronda de la Copa Campeones de la CONCACAF, Cruz Azul tiene la mirada puesta en la Jornada 6 del Clausura 2026, de la Liga MX, donde se enfrentará a un rival complicado: Tigres.

El encuentro está pactado para celebrarse este domingo 15 de febrero en el Volcán Universitario, un cotejo que servirá para el debut del delantero argentino Nico Ibáñez como elemento cementero en la liga local.



Para encarar este choque, el técnico argentino Nicolás Larcamón contará prácticamente con toda su plantilla a excepción de los casos ya conocidos de lesión, es decir, el arquero colombiano Kevin Mier y el defensa Chiquete Orozco.



Por otro lado, Andrés Montaño, quien no juega con el primer equipo desde el pasado 12 de mayo, sólo ha tenido actividad con la sub-21, pero todo parece indicar que el centrocampista reaparecería este fin de semana.

Con respecto al tema de los suspendidos, el único que seguirá fuera de circulación es el uruguayo Gabriel 'Toro' Fernández, quien fue expulsado contra Juárez en la Jornada 4, recibiendo dos partidos, así que todavía le falta cumplir uno más.



Otro regreso para La Máquina Celeste es Larcamón, quien no estuvo en el banquillo contra Toluca por haber sido echado contra Bravos. Mismo caso que su auxiliar, el argentino Javier Berges, lo que ocasionó que el uruguayo Carlos Nicola y el colombiano Miguelangel Vasquez estuvieran al mando frente a los Diablos Rojos.



Por último, Cruz Azul debe tener en cuenta que algunos de sus futbolistas ya han sumado tarjetas amarillas, tal como el colombiano Willer Ditta, que tiene tres, mientras Mateo Levy, Andrés Gudiño, Luka Romero, Erik Lira y el argentino Agustín Palavecino apenas tienen una.

¿Qué jugadores tiene lesionados y suspendidos Cruz Azul?

Jugador Estado de la lesión Posible fecha de regreso Kevin Mier En trabajos con el entrenador de porteros tras ser operado de una fractura de tibia. Finales de marzo Chiquete Orozco Está en rehabilitación tras una luxación en el tobillo derecho. Agosto del 2026

¿Qué jugadores tiene suspendidos Cruz Azul?

Gabriel Fernández: le falta un partido de castigo para poder volver.

