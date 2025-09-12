Lesionados y suspendidos de Cruz Azul vs Pachuca en la Jornada 8 del Apertura 2025

Cruz Azul ha tenido una buena primera mitad de temporada tras un inicio incierto. El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón marcha en la tercera posición de la tabla general con 17 puntos. Este fin de semana, la Máquina Celeste visitará al Pachuca en el Estadio Hidalgo en partido de la jornada 8 del torneo Apertura 2025.

En el papel, parece que los cementeros saldrán como claros favoritos para llevarse los tres puntos ante los dirigidos por Jaime Lozano. Aunque sus resultados en los últimos años han sido bastante parejos.

En sus diez enfrentamientos más recientes, ambas escuadras suman cuatro victorias y dos empates.

A continuación te contamos qué jugadores de la Máquina Celeste no podrán estar disponibles, por lesión o suspensión, para jugar ante Pachuca este sábado 13 de septiembre.

Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para la jornada 8

La buena noticia para Nicolás Larcamón es que no tendrá bajas por lesión para el compromiso de este fin ante los Tuzos.

Asimismo, solamente se esperan dos ausencias por lesión para el duelo del sábado.

La primera baja confirmada es la de Andrés Montaño, quien sufrió una rotura del ligamento externo de la rodilla y estará fuera de actividad hasta el próximo torneo.

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El otro jugador que no podrá estar disponible para este cotejo es Ángel Sepúlveda. El 'Cuate' salió lesionado en el duelo ante Chivas de Guadalajara y todo apunta a que estará fuera de acción al menos durante otras dos semanas.

La de Sepúlveda será una baja delicada debido a que el delantero mexicano suma cinco goles y dos asistencias en las primeras siete jornadas del Apertura 2025.

