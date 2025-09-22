Lesionados y suspendidos de Cruz Azul vs Querétaro por la Jornada 10 del Apertura 2025

El próximo miércoles 24 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibirá la visita de los Gallos Blancos del Querétaro, para el partido correspondiente a la jornada número diez por el torneo de Apertura 2025.

En la fecha anterior, los cementeros sufrieron la baja del Chiquete Orozco, debido a una tarjeta roja sufrida en el partido correspondiente a la fecha número ocho por el torneo de Apertura 2025, además de Andrés Montaño, por rotura de ligamento externo de la rodilla.

Se pensaba que Ángel Sepúlveda tampoco estaría a disposición del estratega argentino Nicolás Larcamón, pero sí pudo sumar minutos, por lo que la única baja que tendrán los cementeros en el duelo correspondiente a la jornada número diez por el torneo de Apertura 2025, será la de Andrés Montaño.

¿Cómo llegan ambos equipos a este compromiso?

La Máquina Celeste de la Cruz Azul viene de vencer 3-2 a los Bravos de Ciudad Juárez, en un duelo lleno de emociones, el cual se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Universitario. Por otro lado, los Gallos Blancos del Querétaro sorprendieron a propios y a extraños, luego de vencer 2-0 a los Tuzos del Pachuca en la canacha del estadio Hidalgo.

La Máquina Celeste de la Cruz Azul es el actuar líder del torneo de Apertura 2025, con veintitrés unidades. Mientras tanto, la escuadra queretana se encuentra ubicada en el puesto número diecisiete, con apenas siete puntos de veintisiete posibles.

