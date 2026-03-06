Lesionados y suspendidos de Monterrey para enfrentar a Tigres en el Clásico Regio

El argentino Nico Sánchez tuvo su primera prueba como técnico interino de Rayados frente a Querétaro y lo hizo de forma estupenda porque golearon 4-0 con doblete del argentino Luca Orellano y dianas del capitán español Sergio Canales y Jesús 'Tecatito' Corona, pero ahora le toca una verdadera prueba de fuego, tratar de llevarse los tres puntos en el Clásico Regio contra Tigres, el cual se celebra este sábado 7 de marzo en El Volcán Universitario, para la Jornada 10 del Clausura 2026, de la Liga MX.

Afortunadamente para el timonel sudamericano, previo al juego contra Gallos Blancos recuperó a su compatriota Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, con el cual estuvieron siendo cuidadosos para no arriesgarlo. No obstante, quien seguirá fuera de circulación es el pivote Fidel Ambriz porque en la semana siguió entrenando por separado y recibiendo terapia por una lesión miofascial en el cuádriceps de la pierna derecha, así que tendría que esperar otras dos semanas para volver.



Asimismo, tampoco se debe olvidar que el delantero francés Anrhony Martial no estará disponible, ya que sufrió una luxación en el hombro durante la Jornada 6. Su regreso está pronosticado para finales del mes de marzo.



Por otro lado, está descartado el español Óliver Torres, quien a los diez minutos del duelo contra Querétaro presentó problemas físicos causando que abandonara la cancha. En un intento por recuperar la pelota, el mediocampista se detuvo e hizo señas a la banca pidiendo su cambio, quedándose en el césped hasta que ingresaran los médicos. La afición queda en espera de conocer el reporte oficial del club para saber cuánto tiempo estará sin jugar.

¿Qué jugadores tiene lesionados Monterrey?

Jugador Lesión Estado Posible regreso Fidel Ambriz Lesión miofascial en el cuádriceps de la pierna derecha Entrenando por separado Mediados de marzo Anthony Martial Luxación en el hombro En recuperación Finales de marzo Óliver Torres En espera del reporte Descartado Desconocido

¿Qué jugadores tiene suspendidos Monterrey?

Los regios no tienen elementos castigados en sus filas y a pesar del mal presente que atraviesan, no se han comportado como ‘chicos malos’ porque al ver la tabla de tarjetas amarillas, apenas hay tres futbolistas que han acumulado dos cartones preventivos: Jesús ‘Tecatito’ Corona, Gerardo Arteaga y el argentino Lucas Ocampos.

