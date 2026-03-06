Sports Illustrated

Lesionados y suspendidos de Monterrey para enfrentar a Tigres en el Clásico Regio

El mediocampista español Óliver Torres se lesionó a los diez minutos del duelo contra Querétaro y está descartado para el Clásico Regio.
La afición explotó contra Óliver Torres porque se pederá nuevamente el Clásico Regio | Jam Media/GettyImages

El argentino Nico Sánchez tuvo su primera prueba como técnico interino de Rayados frente a Querétaro y lo hizo de forma estupenda porque golearon 4-0 con doblete del argentino Luca Orellano y dianas del capitán español Sergio Canales y Jesús 'Tecatito' Corona, pero ahora le toca una verdadera prueba de fuego, tratar de llevarse los tres puntos en el Clásico Regio contra Tigres, el cual se celebra este sábado 7 de marzo en El Volcán Universitario, para la Jornada 10 del Clausura 2026, de la Liga MX.

Afortunadamente para el timonel sudamericano, previo al juego contra Gallos Blancos recuperó a su compatriota Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, con el cual estuvieron siendo cuidadosos para no arriesgarlo. No obstante, quien seguirá fuera de circulación es el pivote Fidel Ambriz porque en la semana siguió entrenando por separado y recibiendo terapia por una lesión miofascial en el cuádriceps de la pierna derecha, así que tendría que esperar otras dos semanas para volver.

Asimismo, tampoco se debe olvidar que el delantero francés Anrhony Martial no estará disponible, ya que sufrió una luxación en el hombro durante la Jornada 6. Su regreso está pronosticado para finales del mes de marzo.

Por otro lado, está descartado el español Óliver Torres, quien a los diez minutos del duelo contra Querétaro presentó problemas físicos causando que abandonara la cancha. En un intento por recuperar la pelota, el mediocampista se detuvo e hizo señas a la banca pidiendo su cambio, quedándose en el césped hasta que ingresaran los médicos. La afición queda en espera de conocer el reporte oficial del club para saber cuánto tiempo estará sin jugar.

¿Qué jugadores tiene lesionados Monterrey?

Jugador

Lesión

Estado

Posible regreso

Fidel Ambriz

Lesión miofascial en el cuádriceps de la pierna derecha

Entrenando por separado

Mediados de marzo

Anthony Martial

Luxación en el hombro

En recuperación

Finales de marzo

Óliver Torres

En espera del reporte

Descartado

Desconocido

¿Qué jugadores tiene suspendidos Monterrey?

Gerardo Arteaga
Gerardo Arteaga | Agustin Cuevas/GettyImages

Los regios no tienen elementos castigados en sus filas y a pesar del mal presente que atraviesan, no se han comportado como ‘chicos malos’ porque al ver la tabla de tarjetas amarillas, apenas hay tres futbolistas que han acumulado dos cartones preventivos: Jesús ‘Tecatito’ Corona, Gerardo Arteaga y el argentino Lucas Ocampos.

