Lesionados y suspendidos de Monterrey para enfrentarse a Pumas UNAM

Este domingo 22 de febrero el Club de Fútbol Monterrey visitará al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con el firme objetivo de escalar posiciones en la clasificación.

La Pandilla viene de ganar el pasado fin de semana ante León por la mínima diferencia 1-0 con una anotación de Sergio Canales. Además, de avanzar de ronda en la Concachampions al vencer a Xelajú de Guatemala.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto regio para este partido en Ciudad Universitaria.

Postales de nuestro entrenamiento de hoy.📸👊🏼 pic.twitter.com/0dvjTbYcYj — Rayados (@Rayados) February 18, 2026

Lesionados del Monterrey para enfrentarse a Pumas UNAM

Después de la actividad frente a los Panzas Verdes, el equipo tendrá apenas tres bajas por lesión: Luis Sánchez, Carlos Salcedo y Anthony Martial.

Sánchez, continúa en su proceso de rehabilitación y aún no recibe el alta médica para integrarse al trabajo grupal.

El 'Titán' se mantiene en observación por el golpe que recibió contra la escuadra de Xelajú en la Concacaf Champions Cup 2026 (se ausentó en el juego ante León).

Mientras que, en el caso del atacante francés el club lanzó un comunicado sobre su situación, luego de la lesión que sufrió ante los esmeraldas.

'El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho, durante el partido de la Jornada 6 contra León en el Estadio BBVA. El pronóstico de recuperación de Anthony está sujeto a evolución", informaron.

Se estima que estará fuera de circulación entre cuatro y seis semanas dependiendo de cómo se desarrolle su recuperación, lo que haría perderse unos seis o siete partidos seguidos.

Suspendidos del Monterrey para enfrentarse a Pumas UNAM

Domenéc Torrent no tendrá jugadores suspendidos | Jam Media/GettyImages

El conjunto entrenado por Domenéc Torrent no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro auriazul por motivos de sanción.