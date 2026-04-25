Lesionados y suspendidos de Monterrey para enfrentarse a Santos Laguna

Este fin de semana es la última fecha de fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el Club Santos Laguna recibirá en casa al Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 17.

El conjunto de Nuevo León y los de Coahuila están eliminados del certamen por lo que ambos juegan por la dignidad de ganar.

Por ello, les compartimos los elementos lesionados y suspendidos del conjunto regiomontano para este encuentro.

Lesionados de Monterrey para enfrentarse a Santos Laguna

Sergio Canales es duda para jugar la última fecha | Azael Rodriguez/GettyImages

Uno de los referentes del club en los más recientes torneos, el mediocampista ofensivo español Sergio Canales es duda debido a los problemas físicos que presenta, de hecho, en caso de no jugar se podría marchar sin haber vuelto a jugar desde la Fecha 15, luego de los rumores que hablan de su deseo de regresar a España para retirarse con el Racing de Santander.

El origen de la molestia es incierto, Nicolás Sánchez reveló que no hay un diagnóstico claro hasta ahora. “A ver, él no se sentía cómodo y no estaba para participar. Entiendo que todavía no se le han hecho estudios. Veremos ahora qué pasa en estos días de acá al fin de semana”, dijo tras el triunfo ante la Franja.

El mediocampista argentino Jorge 'Corcho' Rodríguez, también sigue siendo duda al presentar un malestar crónico en la espalda que lo ha alejado de las canchas las últimas semanas.

Tampoco tendrá a disposición al defensor colombiano Stefan Medina por una lesión de tobillo que no le ha permitido jugar desde la Jornada 14. A su vez, el juvenil surgido de la cantera César Bustos no sería considerado debido a que presenta una molestia muscular. .

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Suspendidos del Monterrey para enfrentarse a Santos Laguna

Carlos Salcedo es el único jugador condicionado con cuatro amarillas | Azael Rodriguez/GettyImages

El conjunto de la Pandilla no presenta a ningún jugador que se ausentará este juego ante el conjunto lagunero debido a alguna suspensión por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones.

El único condicionado que tienen actualmente es Carlos Salcedo que tiene cuatro tarjetas amarillas y si recibe una más en la última fecha se perdería el inicio del próximo certamen.