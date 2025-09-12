Lesionados y suspendidos de Rayados de Monterrey vs Querétaro en la Jornada 8 del Apertura 2025
Monterrey visitará a Querétaro este domingo 14 de septiembre en el Estadio Corregidora en duelo por la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. Este enfrentamiento es uno de los más disparejos que se pueden ver en la liga: se medirá el primer lugar de la tabla general contra el penúltimo.
El equipo dirigido por Domenec Torrent llega a este compromiso con 18 puntos en siete jornadas, producto de seis victorias y apenas una derrota. Por su parte, los Gallos Blancos apenas tienen cuatro unidades este semestre y suman un triunfo, un empate y cinco derrotas.
La diferencia entre presupuestos y calidad de plantillas entre Monterrey y Querétaro es abismal. En el papel, parece que la escuadra regiomontana es más que favorita para llevarse los tres puntos en condición de visitante.
A continuación te contamos qué jugadores de Rayados se perderían la visita a los Gallos ya sea por lesión o suspensión.
Lesionados y suspendidos de Rayados de Monterrey para la jornada 8
El conjunto dirigido por Domenec Torrent no podrá contar con Sergio Ramos para el duelo ante Gallos Blancos debido a que el legendario defensa español fue suspendido un partido debido a la acumulación de cinco tarjetas amarillas a lo largo del torneo Apertura 2025.
De acuerdo con los reportes más recientes, Rayados no tendrá bajas por lesión para este compromiso, por lo que el técnico español tendrá a su disposición prácticamente a toda su plantilla.
Rayados recuperó a sus jugadores que fueron convocados por sus selecciones durante la Fecha FIFA de septiembre, como Santaigo Melé y Germán Berterame, quienes podrán tener minutos el fin de semana.
Más noticias sobre la Liga MX
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.