Lesionados y suspendidos de Rayados de Monterrey vs Querétaro en la Jornada 8 del Apertura 2025

Monterrey visitará a Querétaro este domingo 14 de septiembre en el Estadio Corregidora en duelo por la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. Este enfrentamiento es uno de los más disparejos que se pueden ver en la liga: se medirá el primer lugar de la tabla general contra el penúltimo.

El equipo dirigido por Domenec Torrent llega a este compromiso con 18 puntos en siete jornadas, producto de seis victorias y apenas una derrota. Por su parte, los Gallos Blancos apenas tienen cuatro unidades este semestre y suman un triunfo, un empate y cinco derrotas.

La diferencia entre presupuestos y calidad de plantillas entre Monterrey y Querétaro es abismal. En el papel, parece que la escuadra regiomontana es más que favorita para llevarse los tres puntos en condición de visitante.

Puebla v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

A continuación te contamos qué jugadores de Rayados se perderían la visita a los Gallos ya sea por lesión o suspensión.

Lesionados y suspendidos de Rayados de Monterrey para la jornada 8

El conjunto dirigido por Domenec Torrent no podrá contar con Sergio Ramos para el duelo ante Gallos Blancos debido a que el legendario defensa español fue suspendido un partido debido a la acumulación de cinco tarjetas amarillas a lo largo del torneo Apertura 2025.

De acuerdo con los reportes más recientes, Rayados no tendrá bajas por lesión para este compromiso, por lo que el técnico español tendrá a su disposición prácticamente a toda su plantilla.

Rayados recuperó a sus jugadores que fueron convocados por sus selecciones durante la Fecha FIFA de septiembre, como Santaigo Melé y Germán Berterame, quienes podrán tener minutos el fin de semana.

