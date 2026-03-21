Lesionados y suspendidos de Tigres para enfrentar a Juárez

A Tigres le toca salir de visita para la Jornada 12 del Clausura 2026, de la Liga MX, ya que su rival es Bravos de Juárez, un rival que se hace muy fuerte cuando juega en casa y que tiene la urgente necesidad de sumar puntos si no quiere empezar a rezagarse en la clasificación y perder la oportunidad de ingresar a la Liguilla por el título, pues hasta ahora son treceavos con once unidades.



Durante la semana, los regios tuvieron su encuentro frente al FC Cincinnati de la MLS, perteneciente a los octavos de final de vuelta de la Copa Campeones de la CONCACAF, pero ahora ya están enfocados en lo que es el certamen local, en el cual marchan en el sexto lugar con 17 puntos, luego de cinco victorias, dos empates y cuatro descalabros.

🐎🔥¡En la frontera se juega distinto!



Este domingo, todos al Olímpico.

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¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?

Para este cotejo, el técnico argentino Guido Pizarro no contará con algunos de sus pupilos, encabezados por el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, quien sigue trabajando por separado tras haber sufrido un desgarro muscular en el muslo izquierdo a inicios de mes de marzo. A él se suman el defensa central Francisco Reyes, que presenta un esguince en el tobillo izquierdo, así como el pivote brasileño Rómulo Zwarg, que durante la semana pasada presentó una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo.

Jugador Lesión Estado Posible fecha de regreso Fernando Gorriarán Desgarro muscular en el muslo izquierdo Trabajando por separado Sujeto a evolución Rómulo Zwarg Lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo Trabajando por separado Sujeto a evolución Francisco Reyes Esguince en el tobillo izquierdo Trabajando por separado Sujeto a evolución Marco Farfán Fractura en el escafoides del pie derecho Descartado del torneo Mediados de marzo

¿Qué jugadores tiene suspendidos Tigres?

Los felinos no tienen elementos congelados, además ninguno corre peligro de perderse el siguiente compromiso porque nadie tiene cuatro amarillas.

Diego Laínez | Jam Media/GettyImages

De hecho, apenas hay dos futbolistas que han acumulado tres cartones preventivos, tratándose de Diego Laínez y Vladimir Loroña.