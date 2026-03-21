Lesionados y suspendidos de Tigres para enfrentar a Juárez
A Tigres le toca salir de visita para la Jornada 12 del Clausura 2026, de la Liga MX, ya que su rival es Bravos de Juárez, un rival que se hace muy fuerte cuando juega en casa y que tiene la urgente necesidad de sumar puntos si no quiere empezar a rezagarse en la clasificación y perder la oportunidad de ingresar a la Liguilla por el título, pues hasta ahora son treceavos con once unidades.
Durante la semana, los regios tuvieron su encuentro frente al FC Cincinnati de la MLS, perteneciente a los octavos de final de vuelta de la Copa Campeones de la CONCACAF, pero ahora ya están enfocados en lo que es el certamen local, en el cual marchan en el sexto lugar con 17 puntos, luego de cinco victorias, dos empates y cuatro descalabros.
¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?
Para este cotejo, el técnico argentino Guido Pizarro no contará con algunos de sus pupilos, encabezados por el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, quien sigue trabajando por separado tras haber sufrido un desgarro muscular en el muslo izquierdo a inicios de mes de marzo. A él se suman el defensa central Francisco Reyes, que presenta un esguince en el tobillo izquierdo, así como el pivote brasileño Rómulo Zwarg, que durante la semana pasada presentó una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo.
Jugador
Lesión
Estado
Posible fecha de regreso
Fernando Gorriarán
Desgarro muscular en el muslo izquierdo
Trabajando por separado
Sujeto a evolución
Rómulo Zwarg
Lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo
Trabajando por separado
Sujeto a evolución
Francisco Reyes
Esguince en el tobillo izquierdo
Trabajando por separado
Sujeto a evolución
Marco Farfán
Fractura en el escafoides del pie derecho
Descartado del torneo
Mediados de marzo
¿Qué jugadores tiene suspendidos Tigres?
Los felinos no tienen elementos congelados, además ninguno corre peligro de perderse el siguiente compromiso porque nadie tiene cuatro amarillas.
De hecho, apenas hay dos futbolistas que han acumulado tres cartones preventivos, tratándose de Diego Laínez y Vladimir Loroña.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.