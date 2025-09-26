Lesionados y suspendidos de Tigres para enfrentarse a Querétaro

Este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo el encuentro entre el Club Querétaro y el Club Tigres UANL correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El conjunto de los Gallos Blancos llegará con una inercia positiva tras evadir las derrotas en sus últimos dos compromisos. En la Jornada 9 venció en calidad de visitante al Club Pachuca 0-2 y en la fecha doble a mitad de semana igualó a domicilio en la Jornada 10 al líder Cruz Azul 2-2, dos resultados inesperados y bastante importantes para sumar.

Por su parte, el cuadro felino viene de seis partidos seguidos sin conocer la derrota y a mitad de semana derrotaron en casa 2-0 al Atlas FC con goles de los mexicanos Diego Lainez y Ozziel Herrera.

De esta manera, te dejamos con los lesionados y suspendidos del cuadro auriazul para su compromiso ante el cuadro queretano.

Lesionados y suspendidos de Tigres UANL en la Jornada 11 de la Liga MX

🗣️ ¡+3 en casa y vamos los Tigres! 👊🏼🐯 pic.twitter.com/h9U4wWP9r6 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 25, 2025

El conjunto dirigido por Guido Pizarro se encuentra en zona de clasificación en el Torneo Apertura 2025 y después de 10 jornadas disputadas en el campeonato mexicano de Primera División, son quinto lugar de la clasificación con 19 unidades.

De entrada, el equipo felino no tendrá a ninguno de sus jugadores titulares sancionados. Y en el tema de lesionados, afortunadamente no tienen a elementos fuera de circulación, de hecho acaban de recuperar a Javier Aquino y, a su goleador histórico André-Pierre Gignac que fue titular a mitad de semana.

