Lesionados y suspendidos del Inter Miami para enfrentar a New England

El Inter Miami CF tiene actividad frente al New England Revolution en la Jornada 39 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer, luego de su enfrentamiento ante el Chicago Fire a mitad de semana donde sufrieron un fuerte descalabro 3-5 en casa.

La temporada regular está por finalizar a falta de tres partidos restantes para el cuadro de las garzas y los playoffs inician a finales de octubre, pero antes todos clubes tendrán que disputar sus partidos pendientes.

De esta manera, te dejamos con los lesionados y sancionados del cuadro de Fort Lauderdale para este compromiso que nuevamente será en casa.

WHAT A GAME. 🙌@ChicagoFire get the W and clinch a spot in the Audi #MLSCupPlayoffs! pic.twitter.com/ydgNwzS0r1 — Major League Soccer (@MLS) October 1, 2025

Los lesionados y suspendidos de Inter Miami

El conjunto de Fort Lauderdale no cuenta con jugadores sancionados para el encuentro ante el New England Revolution y en el tema de lesionados tampoco tiene a jugadores de consideración fuera de circulación a pesar de la fuerte actividad que han tenido en semanas recientes.

Allen Obando sigue en trabajo diferenciado | Chris Arjoon/GettyImages

En las últimas semanas, el conjunto rosado ha ido recuperando a varios de sus jugadores lesionados, pero aunque no son elementos titulares y que últimamente Javier Mascherano ha tomado en cuenta, Allen Obando y David Ruiz siguen sin ser convocados, además, se les ha visto entrenar por separado.

El delantero colombiano arribó al equipo a principios de la temporada, pero desde entonces solamente registra seis partidos disputados en todas las competencias, para un total de 154 minutos jugados donde pudo marcar un gol, sin embargo, a final de la temporada termina su préstamo y lo más seguro es que regrese al fútbol colombiano

David Ruiz sigue fuera de circulación | Hannah Foslien/GettyImages

Por su parte, el juvenil mediocampista hondureño, David Ruiz, ha sufrido este año con las lesiones, se lesionó en la Jornada 3 y volvió hasta la 29 para volverse a lesionar el 23 de agosto, con lo que solamente ha jugado cinco juegos en la campaña.