Lesionados y suspendidos del Inter Miami vs DC United por la Jornada 34 de la MLS 2025

El Inter Miami CF tiene actividad frente al DC United en la Jornada 34 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer y vienen de haber derrotado 3-1 al Seattle Sounders para ubicarse en la sexta posición de la Conferencia Este con 49 unidades.

Mientras que, el cuadro capitalino viene de empatar a un tanto frente al Orlando City, pero ellos sin posibilidades de meterse a los playoffs siendo penúltimos de la clasificación con apenas 27 puntos en 30 fechas.

La temporada regular está por finalizar y los playoffs inician, pero antes todos clubes tendrán que disputar sus partidos pendientes.

De esta manera, te dejamos con los lesionados y sancionados del cuadro rosado para este compromiso.

Los lesionados y suspendidos de Inter Miami en la Jornada 34 ante DC United

Luis Suárez cumplirá su último partido de suspensión en la MLS | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

De entrada, el Inter Miami todavía no podrá disponer de su centrodelantero titular Luis Suárez y será su último encuentro de suspensión tras haber recibido tres juegos sin actividad, luego de sus actos en el partido de la final de Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders, por lo que aún podrá jugar dos encuentros de fase regular.

En las últimas semanas, el conjunto rosado ha ido recuperando a varios de sus jugadores lesionados como el propio 'Leo' y esta semana David Ruiz, Fafa Picault, Telasco Segovia, Baltasar Rodríguez y Allen Obando, estuvieron fuera de las convocatorias, pero habrá que esperar si son requeridos para este compromiso.

Además, el nuevo refuerzo Mateo Silvetti ya está a disposición luego de salir de una lesión de tres meses.

