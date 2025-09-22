Lesionados y suspendidos del Inter Miami vs New York City FC por la Jornada pendiente de la MLS 2025

El Inter Miami CF tiene actividad frente al New York City FC en la fecha pendiente de la Temporada 2025 de la Major League Soccer y vienen de haber derrotado 3-2 al DC United para ubicarse en la quinta posición de la Conferencia Este con 52 unidades en 28 partidos jugados.

Mientras que, el cuadro neoyorkino viene de vencer a Charlotte FC por 2-0 y son cuarto sitio de la misma conferencia con 53 puntos en 31 encuentros.

La temporada regular está por finalizar y los playoffs inician el mes entrante, pero antes todos clubes tendrán que disputar sus partidos pendientes.

De esta manera, te dejamos con los lesionados y sancionados del cuadro de Fort Lauderdale para este compromiso.

Things are starting to take shape out East! 🥶 pic.twitter.com/ywWtRUXfvA — Major League Soccer (@MLS) September 22, 2025

Los lesionados y suspendidos de Inter Miami en la fecha pendiente de la MLS 2025

Luis Suárez cumplió su sanción de tres partidos en la MLS | DANTE FERNANDEZ/GettyImages

De entrada, el Inter Miami ya podrá disponer de su centrodelantero titular Luis Suárez, luego de haber cumplido con su suspensión de tres juegos sin actividad, luego de sus actos en el partido de la final de Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders, por lo que podrá ser parte de de más partidos de temporada regular antes de los playoffs. Afortunadamente después de este tema, esta semana no tienen a ningún jugador sancionado.

En las últimas semanas, el conjunto rosado ha ido recuperando a varios de sus jugadores lesionados, pero en días recientes han seguido elementos entre algodones, hay jugadores que todavía no se recuperan al 100% como el caso de Allen Obando, David Ruiz y Fafa Picault, por lo que son duda y no se sabe si alcanzarán a entrar en la convocatoria esta semana.