Lesionados y suspendidos del Manchester United: todos los jugadores que se perderán el Derbi de Manchester

El Manchester United llega al Derbi de Manchester con pocas ausencias. El regreso de Michael Carrick al banquillo ha generado un entorno más estable, y, a diferencia de etapas anteriores, el equipo no arrastra una extensa lista de lesionados.

Carrick conoce bien la importancia de este partido, tanto por su pasado como jugador como por el reto que supone enfrentar al Manchester City de Pep Guardiola. Para este encuentro, el técnico interino tendrá disponibles a la mayoría de sus futbolistas, aunque hay algunas bajas que ya están confirmadas.

Estos son los jugadores del Manchester United que no estarán disponibles para el derbi:

Matthijs de Ligt

Estado: Lesionado



Posible regreso: Sin fecha definida

El defensor no juega desde el triunfo ante el Crystal Palace del 30 de noviembre. El problema en la espalda que arrastra resultó ser más serio de lo esperado y continúa con molestias, por lo que queda descartado para el partido.

Noussair Mazraoui

Estado: Copa Africana de Naciones



Posible regreso: vs. el Arsenal (25 de enero)

El lateral se encuentra concentrado con Marruecos en la Copa Africana de Naciones. Su selección disputará la final, por lo que no estará disponible este fin de semana. El club espera contar con él para la siguiente jornada de la Premier League.

Shea Lacey

Estado: Suspendido



Posible regreso: vs. el Arsenal (25 de enero)

El joven de 18 años cumple un partido de suspensión tras ser expulsado en la FA Cup. Por ese motivo, no podrá ser tomado en cuenta para el derbi.

Con estas ausencias, el Manchester United afrontará el clásico de la ciudad con una plantilla casi completa y con margen para competir. El cuerpo técnico confía en la base disponible y en la respuesta del grupo, consciente de la exigencia del rival, del contexto del derbi y de la necesidad de mostrar solidez, orden y carácter durante los 90 minutos, en una cita de máxima atención mediática.

