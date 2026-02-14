Lesionados y suspendidos de Tigres para enfrentar al Cruz Azul
Entre semana, los Tigres lograron su cometido de avanzar a los octavos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF, después de golear 4-1 al Forge FC de Canadá, gracias a un doblete del uruguayo Rodrigo Aguirre, que tuvo un debut de ensueño con la casaca felina, además de las dianas del argentino Ángel Correa y el brasileño Joaquim Pereira.
Con el ánimo a tope, los felinos ya se preparan para la Jornada 6 del Clausura 2026, de la Liga MX, donde recibirán la visita del Cruz Azul en el Volcán Universitario, este domingo 15 de febrero. Esto significará el rápido reencuentro del argentino Nico Ibáñez con la afición universitaria y sus excompañeros, luego que fuera transferido de forma definitiva a La Máquina.
Para este compromiso, el técnico argentino Guido Pizarro tiene una duda y se trata del brasileño Rómulo Zwarg, que incluso no fue convocado para la Concachampions. El motivo fue que el pivote presentó una molestia muscular en su pierna derecha, la cual se agudizó en el choque frente a Santos Laguna. Debido a esto, durante la semana entrenó por separado haciendo sesión de recuperación con los fisioterapeutas.
En la lista de lesionados por un largo periodo está el mexicoamericano Marco Farfán, quien sufrió una fractura en el escafoides del pie derecho, algo que requirió intervención quirúrgica.
Asimismo, el francés André-Pierre Gignac regresa a las andadas tras haber cumplido su partido castigo frente a los Guerreros, recordando que fue expulsado ante León por doble amarilla.
Hablando de tarjetas, el arquero argentino Nahuel Guzmán ya suma dos, lo mismo que el defensa Juan Purata. Con una están en el listado de ‘chicos malos’ el capitán uruguayo Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera, André-Pierre Gignac, Joaquim Pereira y el argentino Juan Brunetta.
¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?
Jugador
Estado de la lesión
Posible fecha de regreso
Rómulo Zwarg
Está entrenando por separado debido a una molestia muscular en la pierna derecha.
Sujeto a evolución, posiblemente próxima semana.
Marco Farfán
En trabajo de rehabilitación tras haber sido operado por una fractura en el escafoides del pie derecho.
Entre la Jornada 11 y 12, es decir, a mediados de marzo.
¿Qué jugadores tiene suspendidos Tigres?
Tigres no tiene ningún jugador suspendido para enfrentar a Cruz Azul
