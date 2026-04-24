Lesionados y suspendidos de Tigres UANL para enfrentarse al Mazatlán

El próximo sábado 25 de abril del 2026, el Club Tigres UANL recibirá la visita del Mazatlán, para el partido correspondiente a la última jornada por el torneo de Clausura 2026. Los dirigidos por Guido Pizarro aún no logran amarrar su boleto a la liguilla, por lo que saltarán a la cancha con la obligación de ganar.

Este encuentro podría ser sumamente especial para los aficionados de Tigres UANL. Y es que, según han informado diversos medios deportivos, la leyenda en activo del conjunto felino, André-Pierre Gignac, no renovaría más su vínculo con los Tigres, por lo tanto, ante el Mazatlán, el francés podría estar disputando su último partido como local en el 'Volcán'.

A continuación, los dejamos con los elementos lesionados y suspendidos del conjunto de Nuevo León para este compromiso.

Lesionados de Tigres UANL para enfrentarse al Mazatlán

Marco Farfán se ha perdido prácticamente toda la fase regular | Hector Vivas/GettyImages

Desde el mes de enero el defensor Marco Farfán fue operado con éxito del pie derecho y comenzó con su proceso de recuperación, luego de la fractura en el escafoides que lo dejó fuera de actividad en el arranque de la fase regular del Clausura 2026.

Su lesión requirió de especial cuidado debido a la complejidad del hueso y a los tiempos de consolidación ósea, por lo que el proceso de rehabilitación ha sido gradual. Según estimaciones médicas para este tipo de lesión, el tiempo de recuperación es de al menos tres meses, pero todo dependerá de su evolución y se vislumbra un regreso para principios de mayo.

Loroña sigue en recuperación | Jam Media/GettyImages

En el caso de Vladimir Lorona seguirá fuera de acción. El lateral izquierdo sufrió un desgarro grado 2 en su muslo derecho y ha estado fuera desde la fecha 14 y los juegos de Concachampions frente al Seattle Sounders.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Marco Farfán Pie derecho En recuperación Principios de mayo Vladimir Loroña Desgarro en el muslo posterior derecho En recuperación Sujeto a evolución

Suspendidos del Tigres UANL para enfrentarse al Mazatlán

Guido Pizarro no tiene sancionados para esta fecha | Azael Rodriguez/GettyImages

El conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León ha tenido a varios sancionados a lo largo del torneo, y aunque parecía llegar limpio al encuentro de la última jornada, Fernando Gorriarán se fue amonestado en la primera mitad, por lo que se perderá el encuentro ante el Mazatlán por acumulación de tarjetas amarillas.

Una situación similar se vivirá en el partido de ida por las semifinales de la CONCACAF Champions CUP, ante el Nashville SC. Jesús Garza salió amonestado en los cuartos de final de vuelta ante el Seattle Sounders y se perdió la oportunidad de estar disponible para este emocionante partido.

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