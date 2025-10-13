Letonia vs Inglaterra: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA continúan con un duelo de polos opuestos en el Grupo K. La selección de Letonia recibirá en el Estadio Skonto a la poderosa Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, en un partido correspondiente a una nueva jornada de la fase de grupos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes y que podría confirmar la clasificación inglesa a la próxima Copa del Mundo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Letonia vs Inglaterra?

Ciudad : Riga, Letonia

: Riga, Letonia Fecha : martes 14 de octubre

: martes 14 de octubre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Skonto

¿Cómo se podrá ver el Letonia vs Inglaterra en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 2 Amazon Prime, ViX México Sky Sports Sky+ España - UEFA TV Argentina ESPN Disney+

England v Wales - International Friendly | Mike Hewitt/GettyImages

Últimos cinco partidos de Inglaterra

Rival Resultado Competición Gales 3-0 V Amistoso Serbia 5-0 V Eliminatorias Mundialistas Andorra 2-0 V Eliminatorias Mundialistas Senegal 1-3 D Amistoso Andorra 1-0 V Eliminatorias Mundialistas

Últimos cinco partidos de Letonia

Rival Resultado Competición Andorra 2-2 E Eliminatorias Mundialistas Albania 0-1 D Eliminatorias Mundialistas Serbia 0-1 D Eliminatorias Mundialistas Albania 1-1 E Eliminatorias Mundialistas Azerbaiyán 0-0 E Eliminatorias Mundialistas

Últimas noticias de Inglaterra

La selección de los Tres Leones llega a este encuentro como líder invicto del Grupo K con un paso perfecto: 15 puntos producto de cinco victorias.

Bajo el mando de Thomas Tuchel, el equipo viene de una contundente victoria por 3-0 en un partido amistoso contra Gales, lo que demuestra que mantienen el gran momento. Una victoria en su visita a Letonia les aseguraría prácticamente el boleto directo a la Copa del Mundo 2026.

El entrenador no convocó a una de sus estrellas, Jude Bellingham. Al respecto, señaló: "Queremos desarrollar algo especial y realmente creo que los fanáticos pueden sentir que hay un equipo ahí afuera que ama jugar el uno para el otro, que ama correr el uno para el otro, que está ahí para darlo todo.

"Eso quedó claro en el partido contra Serbia, así que ahora nos toca seguir así, y por eso no nos arriesgamos. Tomamos la decisión muy directa de mantener el mismo grupo de jugadores".

Últimas noticias de Letonia

El conjunto letón, dirigido por el italiano Paolo Nicolato, se encuentra en la cuarta posición del grupo con 5 puntos, ya sin ninguna posibilidad de clasificar al Mundial.

Su último resultado en la eliminatoria fue un empate 2-2 en su visita a Andorra. El equipo conocido como los "Once Lobos" buscará cerrar su participación de la manera más digna posible, intentando dar la sorpresa en casa ante el rival más fuerte del grupo.

FBL-WC-ENG-2026-QUALIFIERS-TRAINING | BEN STANSALL/GettyImages

Posibles alineaciones de Inglaterra y Letonia

Inglaterra

Portero : Jordan Pickford

: Jordan Pickford Defensas : Reece James, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn

: Reece James, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn Centrocampistas : Declan Rice, Elliot Anderson

: Declan Rice, Elliot Anderson Mediapuntas : Bukayo Saka, Morgan Rogers, Anthony Gordon

: Bukayo Saka, Morgan Rogers, Anthony Gordon Delantero: Harry Kane

Letonia

Portero : Kaspars Zviedris

: Kaspars Zviedris Defensas : Andrejs Cigaņiks, Daniels Balodis, Antons Černomordijs, Raivis Jurkovskis, Roberts Savaļnieks

: Andrejs Cigaņiks, Daniels Balodis, Antons Černomordijs, Raivis Jurkovskis, Roberts Savaļnieks Centrocampistas : Dmitrijs Zelenkovs, Aleksejs Saveļjevs, Renārs Varslavāns

: Dmitrijs Zelenkovs, Aleksejs Saveļjevs, Renārs Varslavāns Delanteros: Daniels Šits, Vladislavs Gutkovskis

Pronóstico SI

La diferencia entre ambas selecciones es abismal. Inglaterra no solo es superior en calidad individual, sino que además llega con la motivación de sellar su clasificación. Aunque Letonia juega en casa, se espera un dominio total del equipo visitante desde el primer minuto y una victoria abultada que confirme su lugar en la próxima Copa del Mundo.

Letonia 0-4 Inglaterra