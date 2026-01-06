Liam Rosenior es el nuevo entrenador del Chelsea

El Chelsea ya tiene elegido al hombre que liderará su nuevo proyecto. Liam Rosenior ha confirmado públicamente que será el próximo entrenador del club londinense, tras alcanzar un acuerdo para sustituir a Enzo Maresca, quien abandonó Stamford Bridge el pasado 1 de enero después de una ruptura con la jerarquía deportiva de los Blues.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team.



Welcome to Chelsea, Liam! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

“Estoy a punto de convertirme en el nuevo entrenador del Chelsea, uno de los clubes más grandes del mundo”, había anunciado Rosenior, despejando cualquier duda sobre su futuro inmediato y dando por cerrado un proceso que se ha desarrollado con rapidez en los últimos días.

De Estrasburgo a Stamford Bridge

Racing Club de Strasbourg Alsace v Crystal Palace FC - UEFA Conference League 2025/26 League Phase | Sebastian Frej/GettyImages

Rosenior, hasta ahora técnico del Estrasburgo, se ha despedido del club francés tras 18 meses muy valorados dentro de la estructura de BlueCo, el consorcio propietario tanto del Chelsea como de la entidad alsaciana. Su trabajo en la Ligue 1 no ha pasado desapercibido para los dirigentes londinenses, que lo señalaron como el relevo ideal de Maresca casi de inmediato.

Aunque en un primer momento el entrenador inglés aseguró no conocer qué le depararía el futuro, la situación dio un giro definitivo cuando viajó a Londres para mantener negociaciones directas con el Chelsea, conversaciones que ahora han concluido con una resolución positiva.

“En ese momento, el sábado por la noche, no sabía qué iba a pasar”, explicó Rosenior en rueda de prensa este martes. “Lo que ocurrió después es que me dieron permiso para hablar con uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo, campeón del Mundial de Clubes. Es un honor para mí estar asociado con un club así”. Y añadió, dejando ya poco margen a la especulación: “Ahora, en este día, parece que voy a ser el próximo entrenador de ese club de fútbol”.

Una decisión imposible de rechazar

Al hacer balance de su etapa en Francia, Rosenior calificó estos meses como “los mejores 18 meses” de su carrera, subrayando su profundo agradecimiento al Estrasburgo y a su afición. Sin embargo, también pidió comprensión a los seguidores del club francés, recordando la diferencia de dimensión entre ambas entidades.

“No se trata solo del Chelsea. He recibido interés de muchos clubes, incluso de la Champions League, y siempre he sido sincero con el presidente y con los propietarios”, afirmó. “Pero hay momentos en la vida en los que tienes que tomar decisiones que no puedes rechazar. Esta oportunidad es algo que no puedo rechazar en este momento de mi vida”.

Más allá del aspecto profesional, Rosenior también puso en valor el factor personal: “Es una oportunidad increíble en un club increíble, con una plantilla y una afición increíbles. Además, significa que puedo volver a casa y ver a mis hijos. He estado lejos de ellos y quiero que ese sacrificio valga la pena con éxito”.

Acuerdo cerrado

🚨🔵 BREAKING: Liam Rosenior confirms he’s set to sign for Chelsea as new head coach!



“I’m about to become the new manager of Chelsea, one of the biggest clubs in the world”, Rosenior announces.



Agreement in place. ✅ pic.twitter.com/dxJqvWspWG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

Aunque aún no se ha producido la firma oficial, el técnico fue claro sobre el estado de la operación: "He llegado a un acuerdo verbal con el Chelsea. Todo está acordado y probablemente se concretará en las próximas horas”, señaló.

Tras regresar a Estrasburgo para despedirse personalmente del entorno del club, Rosenior espera ahora poner rumbo definitivo a Londres para estampar su firma y conocer a su nueva plantilla. “Estoy muy emocionado por el futuro. Toda mi vida he trabajado para ser entrenador y ahora tengo la oportunidad de dirigir un club de talla mundial. Es algo con lo que siempre he soñado”, confesó.

Transición en el banquillo

Mientras se formaliza el anuncio oficial, el Chelsea afrontará su próximo compromiso liguero ante el Fulham en Craven Cottage con Calum McFarlane como técnico interino. Se espera que Rosenior tome las riendas del equipo inmediatamente después, iniciando así una nueva etapa en Stamford Bridge bajo grandes expectativas.

Tal y como adelantó el periodista Henry Winter, “Liam Rosenior es mucho más de lo que crees”, y el Chelsea confía en que su perfil, su conocimiento del proyecto BlueCo y su ambición sean las claves para devolver estabilidad y competitividad a un club acostumbrado a mirar siempre a lo más alto.