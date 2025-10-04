Lille vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Ligue 1 de Francia nos regala un duelo de alto calibre en la Jornada 7. El LOSC Lille, dirigido por Bruno Génésio, recibirá en el Stade Pierre-Mauroy al París Saint-Germain de Luis Enrique, en un partido crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la parte alta de la tabla.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el domingo y que promete ser uno de los más atractivos de la fecha.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Lille vs PSG?
- Ciudad: Lille, Francia
- Fecha: domingo 5 de octubre
- Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: Stade Pierre-Mauroy
¿Cómo se podrá ver el Lille vs PSG en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming
Estados Unidos
beIN SPORTS
beIN SPORTS CONNECT, Fubo
México
ESPN
Disney+
España
Eurosport 2
Eurosport App
Últimos cinco partidos del Lille
Rival
Resultado
Competición
Roma
1-0 V
UEFA Europa League
Lyon
0-1 D
Ligue 1
Brann
2-1 V
UEFA Europa League
Lens
3-0 D
Ligue 1
Toulouse
2-1 V
Ligue 1
Últimos cinco partidos del PSG
Rival
Resultado
Competición
Barcelona
2-1 V
UEFA Champions League
Auxerre
2-0 V
Ligue 1
Marsella
1-0 D
Ligue 1
Atalanta
4-0 V
UEFA Champions League
Lens
2-0 V
Ligue 1
Últimas noticias del Lille
El Lille llega a este partido ubicado en la sexta posición de la tabla con 10 puntos. El equipo viene de una importante victoria a mitad de semana por 1-0 sobre la Roma en la UEFA Europa League, un resultado que subió la moral del plantel.
Sin embargo, su último partido de liga fue una dolorosa derrota en casa por 0-1 frente al Lyon, por lo que buscarán recuperar el terreno perdido en el campeonato local ante el rival más difícil posible.
Últimas noticias del PSG
El equipo parisino, líder del campeonato con 15 puntos, llega en un momento inmejorable. A mitad de semana consiguieron una victoria de enorme prestigio al derrotar 2-1 al FC Barcelona en la UEFA Champions League.
En la liga, su último resultado fue un triunfo por 2-0 sobre el Auxerre, consolidando un arranque de temporada casi perfecto, con solo una derrota en seis partidos disputados.
Posibles alineaciones
Lille (LOSC)
- Portero: Berke Ozer
- Defensas: Thomas Meunier, Aïssa Mandi, Chancel Mbemba, Calvin Verdonk
- Centrocampistas: Felix Correia, Nabil Bentaleb, Ayyoub Bouaddi, Osame Sahraoui
- Delanteros: Hákon Arnar Haraldsson y Olivier Giroud.
PSG
- Portero: Lucas Chevalier
- Defensas: Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes
- Centrocampistas: Fabián Peña, Vitinha, Warren Zaïre-Emery
- Delanteros: Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Bradley Barcola.
Pronóstico SI
El PSG llega como claro favorito por el momento anímico y la jerarquía de su plantilla. Aunque el Lille es un equipo fuerte en casa y viene de una victoria importante en Europa, la irregularidad mostrada en la liga podría pesarles. Se espera que el poder ofensivo del equipo parisino sea demasiado para la defensa local.
Lille 1-3 PSG
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.