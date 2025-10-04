Lille vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Ligue 1 de Francia nos regala un duelo de alto calibre en la Jornada 7. El LOSC Lille, dirigido por Bruno Génésio, recibirá en el Stade Pierre-Mauroy al París Saint-Germain de Luis Enrique, en un partido crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la parte alta de la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el domingo y que promete ser uno de los más atractivos de la fecha.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Lille vs PSG?

Ciudad : Lille, Francia

: Lille, Francia Fecha : domingo 5 de octubre

: domingo 5 de octubre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Stade Pierre-Mauroy

AS Roma v LOSC Lille - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 | Paolo Bruno/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Lille vs PSG en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Estados Unidos beIN SPORTS beIN SPORTS CONNECT, Fubo México ESPN Disney+ España Eurosport 2 Eurosport App

Últimos cinco partidos del Lille

Rival Resultado Competición Roma 1-0 V UEFA Europa League Lyon 0-1 D Ligue 1 Brann 2-1 V UEFA Europa League Lens 3-0 D Ligue 1 Toulouse 2-1 V Ligue 1

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Resultado Competición Barcelona 2-1 V UEFA Champions League Auxerre 2-0 V Ligue 1 Marsella 1-0 D Ligue 1 Atalanta 4-0 V UEFA Champions League Lens 2-0 V Ligue 1

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | David Ramos/GettyImages

Últimas noticias del Lille

El Lille llega a este partido ubicado en la sexta posición de la tabla con 10 puntos. El equipo viene de una importante victoria a mitad de semana por 1-0 sobre la Roma en la UEFA Europa League, un resultado que subió la moral del plantel.

Sin embargo, su último partido de liga fue una dolorosa derrota en casa por 0-1 frente al Lyon, por lo que buscarán recuperar el terreno perdido en el campeonato local ante el rival más difícil posible.

Últimas noticias del PSG

El equipo parisino, líder del campeonato con 15 puntos, llega en un momento inmejorable. A mitad de semana consiguieron una victoria de enorme prestigio al derrotar 2-1 al FC Barcelona en la UEFA Champions League.

En la liga, su último resultado fue un triunfo por 2-0 sobre el Auxerre, consolidando un arranque de temporada casi perfecto, con solo una derrota en seis partidos disputados.

Paris Saint-Germain v Lille OSC - Ligue 1 McDonald's | Jean Catuffe/GettyImages

Posibles alineaciones

Lille (LOSC)

Portero : Berke Ozer

: Berke Ozer Defensas : Thomas Meunier, Aïssa Mandi, Chancel Mbemba, Calvin Verdonk

: Thomas Meunier, Aïssa Mandi, Chancel Mbemba, Calvin Verdonk Centrocampistas : Felix Correia, Nabil Bentaleb, Ayyoub Bouaddi, Osame Sahraoui

: Felix Correia, Nabil Bentaleb, Ayyoub Bouaddi, Osame Sahraoui Delanteros: Hákon Arnar Haraldsson y Olivier Giroud.

PSG

Portero : Lucas Chevalier

: Lucas Chevalier Defensas : Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes

: Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes Centrocampistas : Fabián Peña, Vitinha, Warren Zaïre-Emery

: Fabián Peña, Vitinha, Warren Zaïre-Emery Delanteros: Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Bradley Barcola.

Pronóstico SI

El PSG llega como claro favorito por el momento anímico y la jerarquía de su plantilla. Aunque el Lille es un equipo fuerte en casa y viene de una victoria importante en Europa, la irregularidad mostrada en la liga podría pesarles. Se espera que el poder ofensivo del equipo parisino sea demasiado para la defensa local.

Lille 1-3 PSG