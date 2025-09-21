Lincoln City vs Chelsea: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la EFL Cup
El Chelsea tiene una sola meta esta temporada: conseguir estar lo más arriba posible en todo lo que dispute. Bien entonado en la Premier League, ahora es el turno de la EFL Cup, en donde se enfrentará a un complicado rival.
El Linconl City lo recibirá en buscar de dar el gran batacazo y vencer a uno de los serios candidatos. A continuación todo lo que tenes que saber.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Lincoln City vs Chelsea?
Ciudad: Linconl, Reino Unido
Fecha: 23 de septiembre
Horario: 14.45 horas (ET), 13.45 horas (México), 20.45 horas (España)
Estadio: LNER Stadium
¿Cómo se podrá ver Lincoln City vs Chelsea en TV y streaming online?
En EEUU el partido se podrá seguir en directo a través de Paramount+. En España no hay transmisión por el momento.
Últimos cinco partidos del Lincoln City
Rival
Resultado
Competición
Luton
En juego
League One
Burton Albion
1-0 V
League One
Wigan
2-2 E
League One
Notts Country
3-0 V
League Trophy
Mansfield
1-1 E
League One
Últimos cinco encuentros del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Bayern Múnich
3-1 D
Champions League
Brentford
2-2 E
Premier League
Fulham
2-0 V
Premier League
West Ham
5-1 V
Premier League
Crystal Palace
0-0 E
Premier League
Últimas noticias del Lincoln City
El Lincoln City llega a este encuentro por la EFL Cup en un gran momento. Se encuentra líder del Football One y sabe que tiene en sus manos el poder de dejar afuera a uno de los grandes candidatos.
Últimos cinco encuentros del Chelsea
Por el lado del Chelsea, vienen de sufrir una dura derrota en el debut de la Champions League, aunque en el torneo local se mantienen entre los mejores cinco. El desafío de Enzo Maresca será por devolver al equipo a ser de los mejores luego de algunos años complicados.
Posibles alineaciones
Lincoln City: Wickens; Darikwa, Jackson, Bradley, Reach; Street, McGrandles, Bayliss, House; Drapper, Collins.
Chelsea: Robert Sanchez; Fofana, Adababioyo, Chalobah, Hato; Fernández, Caicedo; Neto, Buonanotte, Bynoe-Gittens; Pedro.
Pronóstico SI
Lincoln City 0-2 Chelsea
