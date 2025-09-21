Lincoln City vs Chelsea: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la EFL Cup

El Chelsea tiene una sola meta esta temporada: conseguir estar lo más arriba posible en todo lo que dispute. Bien entonado en la Premier League, ahora es el turno de la EFL Cup, en donde se enfrentará a un complicado rival.

El Linconl City lo recibirá en buscar de dar el gran batacazo y vencer a uno de los serios candidatos. A continuación todo lo que tenes que saber.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Lincoln City vs Chelsea?

Ciudad: Linconl, Reino Unido

Fecha: 23 de septiembre

Horario: 14.45 horas (ET), 13.45 horas (México), 20.45 horas (España)

Estadio: LNER Stadium

¿Cómo se podrá ver Lincoln City vs Chelsea en TV y streaming online?

En EEUU el partido se podrá seguir en directo a través de Paramount+. En España no hay transmisión por el momento.

Últimos cinco partidos del Lincoln City

Rival Resultado Competición Luton En juego League One Burton Albion 1-0 V League One Wigan 2-2 E League One Notts Country 3-0 V League Trophy Mansfield 1-1 E League One

Últimos cinco encuentros del Chelsea

Rival Resultado Competición Bayern Múnich 3-1 D Champions League Brentford 2-2 E Premier League Fulham 2-0 V Premier League West Ham 5-1 V Premier League Crystal Palace 0-0 E Premier League

Últimas noticias del Lincoln City

Lincoln City v Luton Town - Sky Bet League One | Chris Vaughan/GettyImages

El Lincoln City llega a este encuentro por la EFL Cup en un gran momento. Se encuentra líder del Football One y sabe que tiene en sus manos el poder de dejar afuera a uno de los grandes candidatos.

FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Maja Hitij/GettyImages

Por el lado del Chelsea, vienen de sufrir una dura derrota en el debut de la Champions League, aunque en el torneo local se mantienen entre los mejores cinco. El desafío de Enzo Maresca será por devolver al equipo a ser de los mejores luego de algunos años complicados.

Posibles alineaciones

Lincoln City: Wickens; Darikwa, Jackson, Bradley, Reach; Street, McGrandles, Bayliss, House; Drapper, Collins.

Chelsea: Robert Sanchez; Fofana, Adababioyo, Chalobah, Hato; Fernández, Caicedo; Neto, Buonanotte, Bynoe-Gittens; Pedro.

Pronóstico SI

Lincoln City 0-2 Chelsea