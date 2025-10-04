Las posibles alineaciones titulares del Inter Miami y New England

El Inter Miami CF recibirá al New England Revolution en la Jornada 39 de la Major League Soccer de la temporada 2025 después de haber caído 3-5 frente al Chicago Fire.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso que será muy interesante donde el vigente campeón de la Supporters' Shield buscará escalar lugares en los primeros lugares de la clasificación en la Conferencia Este.

La posible alineación del Inter Miami para el partido vs New England

Luis Suárez viene de marcar doblete frente al Chicago Fire FC | Megan Briggs/GettyImages

Óscar Ustari (PO): es el portero titular del equipo, además, es el de más experiencia y confianza del cuerpo técnico.

Ian Fray (LD): el lateral argentino Marcelo Weigandt ha perdido su lugar como titular y en las más recientes semanas el joven jamaiquino ha sido el titular.

Noah Allen (DFC): el defensor central fue suplente de Luján el juego pasado cuando el argentino salió tocado, por lo que podría ser titular en este encuentro.

Maximiliano Falcón (DFC): el central chileno comenzó siendo titular en la Concachampions y poco a poco se ganó la titularidad en liga y hasta la fecha es uno de los infaltables en la zaga.

Jordi Alba (LI): uno de los mejores jugadores del equipo dado su aporte en la banda izquierda aportando pases y asistencias.

Tadeo Allende (MD): el argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.

Rodrigo De Paul (MC): el experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez al equipo, desde su llegada se colocó directamente como titular.

Sergio Busquets (MC): el mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo.

Telasco Segovia (MI): el volante venezolano podría volver al Once inicial después de haber superado su más reciente lesión.

Lionel Messi (DC): el mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo.

Luis Suárez (DC): está de vuelta a la titularidad después de cumplir su sanción de tres partidos en la MLS.

La posible alineación de New England para el partido vs Inter Miami

El mediocampista español es el líder y capitán del New England | Mitchell Leff/GettyImages

Matt Turner (PO): el norteamericano es ágil y confiable, conocido por sus reflejos rápidos y habilidades para detener penales. Fue clave en la MLS antes de su paso al fútbol europeo.

Brandon Bye (LD): es un lateral derecho dinámico, destacado por su velocidad, centros precisos y contribución en ataque, además de su solidez defensiva.

Brayan Ceballos (DFC): central joven con buen sentido de la posición, fuerte en los duelos aéreos y con potencial para liderar la línea defensiva.

Mamadou Fofana (DFC): defensor versátil, capaz de jugar como central o lateral, conocido por su fuerza física y capacidad para recuperar balones.

Tanner Beason (DFC): central robusto, con buena lectura del juego y habilidades para iniciar jugadas desde atrás, aportando estabilidad a la zaga.

Will Sands (LI): es un jugador polivalente, principalmente lateral izquierdo, con proyección ofensiva y buena técnica en el pase.

Allan Oyirwoth (MD): centrocampista joven y prometedor, con visión de juego y capacidad para conectar el mediocampo con el ataque.

Carles Gil (MC): el español es el capitán y cerebro del equipo, un mediapunta creativo con excelente visión, precisión en pases y liderazgo en el campo.

Matt Polster (MI): volante defensivo tenaz, conocido por su trabajo incansable, tackles precisos y capacidad para recuperar balones.

Luca Langoni (DC): es un atacante rápido y habilidoso, con olfato goleador y capacidad para desbordar por las bandas o finalizar jugadas.

Tomás Chancalay (DC): el extremo argentino es explosivo, con gran habilidad para el regate, disparos de larga distancia y aportes en goles y asistencias.