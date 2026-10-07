Lionel Messi brilla con gol y dos asistencias en su despedida de la selección argentina

Lionel Messi se despidió en grande de la selección argentina. El delantero del Inter Miami arrancó como titular en el duelo entre la Albiceleste y Benín. El conjunto africano representó una prueba más difícil de lo que se esperaba y resistió con su arco en cero durante los primeros 45 minutos. En la parte complementaria, Leo apareció y se dio un festín, como en sus mejores momentos.

Al minuto 48, Messi cobró de manera magistral un tiro de esquina y Nicolás Otamendi apareció dentro del área para rematar de primera intención y vencer al guardameta Marcel Dandjinou.

Al 61, 'La Pulga' apareció de nueva cuenta. El exjugador del FC Barcelona habilitó a Nico Paz, quien sacó un disparo con una comba imposible desde fuera del área para poner el 2-0.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina por lo alto | JUAN MABROMATA/GettyImages

Diez minutos después, en el 71, Lionel Messi se hizo presente en el marcador con un gol de penalti. El legendario delantero de la Albiceleste engañó completamente al arquero beninés y puso el 3-0.

De esta manera, Leo anotó su gol 126 con el jersey de Argentina y siguió acrecentando su gran leyenda.

#AD10S 🐐



⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0



🗣️ Otro más. En su noche.



Quisiera que esto dure para siempre 🎵 pic.twitter.com/gN10KPICGY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Messi arrancó de titular y disputó todo el partido en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Al final del encuentro, fue ovacionado por más de 80 mil personas presentes en el estadio.

El máximo goleador y asistente en la historia de la Albiceleste puso punto final en su carrera en el futbol de selecciones con una actuación brillante. Como nos acostumbró.