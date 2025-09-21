Lionel Messi comanda victoria frente al DC United en la MLS

El Inter Miami CF recibió al DC United en la correspondiente Jornada 34 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer, el conjunto rosado volvió a sufrir con el DC United, uno de los peores equipos de la campaña en la Conferencia Este (son penúltimos de la clasificación con solo 24 puntos en 31 fechas disputadas), sin embargo, en el segundo tiempo se quedaron con el triunfo 3-2 (doblete y una asistencia de Messi) aunque sufrieron de más con un gol de Christian Benteke y un penalti errado de Mateo Silvetti al 72'.

GOLAZO DE ALLENDE TRAS UN PASE MÁGICO DEL 10 🤩✨ pic.twitter.com/wdcPewoStL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2025

Apenas el mes pasado los de Fort Lauderdale visitaron Washington para enfrentarse al DC United y solo pudieron rescatar el empate a un tanto, aunque hay que mencionar que en aquel encuentro jugaron con la mayoría de los jugadores suplentes.

Jordi ➡️ Messi ✨ pic.twitter.com/xdO59OMvxo — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 21, 2025

Después de 28 jornadas disputadas, el equipo de Javier Mascherano se ubica en la quinta posición dentro de su conferencia con 52 puntos en 28 partidos jugados, sin embargo, todavía tienen seis compromisos restantes por disputar.

El brutal rendimiento de Lionel Messi

A solo ¡¡18 GOLES!! de las 900 anotaciones oficiales.



A solo ¡¡9 ASISTENCIAS!! de las 400 asistencias oficiales.



El futbolista con más contribuciones de gol (882 goles y 391 asistencias) en toda la historia del deporte.



El jugador más completo que ha existido.



Messi.… pic.twitter.com/lrzimJxG8T — Invictos (@InvictosSomos) September 21, 2025

'Leo' llegó a los 22 goles en 21 partidos en la presente temporada del campeonato norteamericano y es el líder de goleo junto a Sam Surridge aunque tiene mayor margen de incrementar su récord (tiene la posibilidad de jugar hasta seis partidos con Miami y, a Sam solo le restan máximo tres compromisos con el Nashville).

Además, tiene 10 asistencias en la campaña, es decir que, registra 32 participaciones de gol en 21 encuentros en el campeonato doméstico.