Lionel Messi estaría cerca de renovar su contrato con el Inter Miami

Tras vivir una noche perfecta con el Inter Miami CF, en la que anotó un hat-trick y se coronó como ganador de la Bota de Oro de la MLS 2025, Lionel Messi habría dado pasos importantes hacia su renovación de contrato con el club de Florida.

El argentino, que cerró la temporada con 29 goles, fue la gran figura del torneo y pieza clave en la clasificación del Inter Miami a los playoffs. Su impacto dentro y fuera del campo volvió a ser determinante, liderando en anotaciones, asistencias y generando un crecimiento notable en la popularidad del fútbol estadounidense.

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, Messi estaría muy cerca de extender su vínculo con el conjunto de las garzas, lo que marcaría un nuevo capítulo en su etapa dentro de la MLS. El contrato actual del rosarino finaliza en diciembre del 2025, pero las conversaciones apuntan a una renovación que podría asegurar su permanencia por al menos una temporada más.

🚨🇺🇸 Leo Messi closes regular season with Inter Miami at 48 G/A and talks over new contract remain at very advanced stages.



Messi, expected to stay and sign new deal at the club with final details being sorted…



…as he’s fully focused on Inter Miami project. ⏳✍🏼 pic.twitter.com/mkd1SD6gOG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2025

Aunque no se han revelado cifras ni duración exacta, fuentes cercanas al entorno del club aseguran que ambas partes están satisfechas con la relación construida hasta ahora. El Inter Miami considera a Messi el eje de su proyecto deportivo y comercial, mientras que el jugador se ha mostrado plenamente adaptado a la vida en Estados Unidos junto a su familia.

Tomando en cuenta la edad del astro argentino, muchos analistas y aficionados coinciden en que el Inter Miami podría ser el último equipo en su carrera profesional. Si las negociaciones se concretan, Messi no solo extendería su contrato, sino que también sellaría su legado como uno de los futbolistas más influyentes en la historia de la MLS.

Tras conquistar la Bota de Oro y seguir rompiendo récords, Lionel Messi parece decidido a continuar haciendo historia con el Inter Miami, en una etapa que combina experiencia, liderazgo y un talento que sigue marcando diferencias en cada partido.