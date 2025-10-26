Lionel Messi explica por qué decidió renovar con el Inter Miami

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y figura del Inter Miami, explicó las razones por las cuales decidió renovar su contrato con el conjunto de la MLS. En una entrevista concedida a NBC News, el astro rosarino fue claro y contundente sobre el proceso que lo llevó a extender su vínculo con el club estadounidense.

“Siempre dije que me baso en cómo estoy en el día a día y en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Y la verdad que me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami, al igual que mi familia”, expresó Lionel Messi.

🐐 MESSI EXPLICÓ POR QUÉ RENOVÓ CON INTER MIAMI



El capitán de la Selección Argentina aseguró que no le fue difícil la decisión de extender su vínculo con la institución:



El capitán de la Selección Argentina aseguró que no le fue difícil la decisión de extender su vínculo con la institución:

🗣️ "Siempre dije que me baso en cómo estoy en el día a día y en cómo me siento físicamente y mentalmente…

Con esas palabras, el número 10 despejó cualquier tipo de duda sobre su continuidad en el fútbol profesional y, sobre todo, sobre su compromiso con el proyecto del Inter Miami. Desde su llegada, el argentino no solo revolucionó la MLS con su presencia, sino que también se convirtió en el principal embajador del club a nivel mundial.

Su adaptación a la ciudad, al equipo y a la liga fue inmediata, y los resultados deportivos y comerciales así lo demuestran. La temporada reciente dejó en claro que el Inter Miami encontró en Messi no solo a su líder futbolístico, sino también a la figura que logró consolidar una identidad dentro y fuera del campo.

El propio jugador dejó ver que su motivación sigue intacta y que, más allá de los logros obtenidos, disfruta del presente que vive tanto en lo personal como en lo profesional. Su felicidad en Miami, acompañada del bienestar de su familia, fue el factor determinante para tomar la decisión de seguir.

De esta manera, Lionel Messi reafirmó su compromiso con el Inter Miami y con una etapa que, lejos de cerrarse, parece tener todavía muchas páginas por escribir.